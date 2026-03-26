В Татарстане за неделю выросли цены на три марки бензина

В Татарстане с 17 по 23 марта зафиксирован рост цен на три марки бензина. Соответствующие данные приводит Росстат.

Так, стоимость бензина АИ-92 увеличилась с 61,43 до 61,69 рубля за литр, АИ-95 – с 65,10 до 65,38 рубля, а АИ-98 – с 89,26 до 89,45 рубля. В то же время дизельное топливо за отчетный период подешевело – с 72,93 до 72,72 рубля за литр.

Ранее, в начале марта, в республике также наблюдалось подорожание автомобильного топлива. В частности, со 2 по 10 марта цена АИ-92 выросла с 60,82 до 61,23 рубля за литр, АИ-95 – с 64,57 до 64,87 рубля. В целом тенденция к росту цен сохраняется с конца февраля.