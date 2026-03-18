В Татарстане за неделю выросли цены на бензин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Татарстане за неделю со 2 по 10 марта зафиксирован рост цен на автомобильное топливо. Согласно информации Росстата, наиболее значительно подорожал бензин марки АИ-92 – его цена выросла с 60,82 до 61,23 рубля за литр.

Также увеличилась стоимость АИ-95 – с 64,57 до 64,87 рубля за литр. Цены на бензин АИ-98 и выше за прошедший месяц поднялись до 89,07 рубля за литр, а дизельное топливо – до 73,29 рубля. Тенденция к удорожанию наблюдается с конца февраля: за этот период АИ-92 прибавил в цене 56 копеек, АИ-95 – 44 копейки, а АИ-98 и выше – 28 копеек за литр.