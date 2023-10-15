В Татарстане за неделю на 18% подорожали помидоры

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За период с 2 по 9 октября в Татарстане выросли цены на помидоры, куриные яйца, бананы и другие продукты. Это следует из данных Татарстанстата.

Сильнее всего подорожали помидоры — на 18,1%, или на 18,06 рубля (на 2 октября килограмм этих овощей стоил 100 рублей и 80 копеек).

Стоит отметить, что помидоры дорожают с начала сентября. Так, за период 25 сентября по 2 октября они выросли в цене почти на 12%.

Кроме того, на 6,03% подорожали куриные яйца (с 72,76 до 77,16 рубля за десяток яиц). На 5,53% увеличилась стоимость бананов (с 112,15 до 128,87 рубля за килограмм).

Помимо этого, достаточно ощутимо подорожали вареная колбаса (выросла в цене на 4,47%, с 401,8 до 418,15 рубля за килограмм) и шлифованный рис (стоимость увеличилась на 3,03%, с 95,96 до 98,93 рубля за килограмм).

Вместе с тем некоторые фрукты и овощи упали в цене. Заметно подешевели яблоки — на 6,67%, с 107,96 до 100,69 рубля за килограмм. Также уменьшилась стоимость моркови (на 2,7%, с 32,01 до 31,15 рубля за килограмм) и картофеля (на 2,69%, с 24,06 до 23,42 рубля за килограмм).