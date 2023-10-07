В Татарстане почти на 12% подорожали помидоры

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Стоимость помидоров в Татарстане превысила 100 рублей за килограмм. За неделю цены на них выросли почти на 12%, следует из статистики Татарстанстата.

Цены на остальные продукты колебались не столь заметно. Так, на 2,72% подорожали куриные яйца (до 72,76 рубля за десяток), на 2,32% — вермишель (до 66,61 рубля за килограмм), на 1,87% — куриное мясо (кроме окорочков). Чуть больше 1% прибавили бананы — до 122,15 рубля, пшеничная мука — до 38,85.

По-прежнему дешевеет часть овощей. Так, цены на морковь за неделю снизились на 4,84%, или до 31,01 рубля, на свеклу — на 3,26%, или до 29,52 рубля.