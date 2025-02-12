В Татарстане за минувший год предотвращены пять вооруженных нападений на школы

В 2024 году в Татарстане были пресечены вооруженные нападения на образовательные организации сторонниками террористической идеологии «Колумбайн»*. Об этом накануне сообщил заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Динар Карибуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Он отметил, что в отношении пяти сторонников террористической идеологии «Колумбайн» * – четверо из них были несовершеннолетними, – было возбуждено четыре уголовных дела об убийстве. Сообщается, что они планировали вооруженное нападение на образовательные организации Казани и Кукмора.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане за год выявили 92 террористических и экстремистских преступления.

*запрещенное в России террористическое движение