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Происшествия 12 февраля 2025 09:30

В Татарстане за минувший год предотвращены пять вооруженных нападений на школы

В 2024 году в Татарстане были пресечены вооруженные нападения на образовательные организации сторонниками террористической идеологии «Колумбайн»*. Об этом накануне сообщил заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Динар Карибуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Он отметил, что в отношении пяти сторонников террористической идеологии «Колумбайн» * – четверо из них были несовершеннолетними, – было возбуждено четыре уголовных дела об убийстве. Сообщается, что они планировали вооруженное нападение на образовательные организации Казани и Кукмора.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане за год выявили 92 террористических и экстремистских преступления.

*запрещенное в России террористическое движение

#экстремизм и терроризм
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