В Татарстане за год выявили 92 террористических и экстремистских преступления

За прошлый год в Татарстане выявлено 53 преступления террористического характера и 39 экстремистской направленности. Зарегистрировано 49 общеуголовных преступлений, совершенных сторонниками радикальных течений. Об этом сообщил заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Динар Карибуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«В прошлом году установлено шесть участников и пособников украинских террористических организаций», – рассказал он.

Карибуллин подчеркнул, что украинские спецслужбы пытаются склонить жителей республики к совершению диверсий на объектах транспортной и промышленной инфраструктуры. «Подбор исполнителей таких преступлений ведется из числа лиц, являющихся потерпевшими от дистанционных мошенничеств, а также за денежное вознаграждение», – уточнил он.

Так, в прошлом году было зафиксировано три поджога, совершенных лицами, подвергшимися дистанционному мошенничеству. Объектами поджога стали помещения военных лабораторий Казанского гарнизона, автомобиль с символикой «Z» в Казани и полицейская служебная машина в Набережных Челнах.

«Все преступники задержаны, их действия квалифицированы, как внешнее повреждение имущества и теракт», – отметил замначальника Центра по противодействию экстремизму.

В Нижнекамске зафиксированы два поджога объектов сотовой связи и энергетики за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»), добавил он.

Кроме того, по словам Карибуллина, 20 человек привлечены к административной ответственности за фейки и дискредитацию Вооруженных сил РФ и целей проведения СВО.

«Проблемой остается вовлечение несовершеннолетних и молодежи в преступления под влиянием террористической идеологии "Колумбайн"*», – заметил он.

В частности, в прошлом году возбуждено четыре уголовных дела по статье УК РФ «Покушение на убийство» в отношении пяти сторонников, в том числе четырех несовершеннолетних, террористической идеологии «Колумбайн»*. Они планировали вооруженное нападение на образовательные организации Казани и Кукмора.

За грубые нарушения миграционного законодательства в прошлом году задержаны и привлечены к административной ответственности 15 сторонников радикального исламизма. Судами приняты решения об их выдворении из России, заявил Карибуллин.

«В отношении четырех иностранных граждан возбуждены уголовные дела по фактам содействия и призывам к террористической деятельности», – заключил он.

*запрещенное в России террористическое движение