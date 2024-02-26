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В Татарстане за минувшие праздники автоинспекторы поймали 31 пьяного водителя
В Татарстане за минувшие выходные автоинспекторы задержали 31 нетрезвого водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
Отмечается, что автоинспекторы уделяют особое внимание пресечению нарушений, связанных с управлением в состоянии опьянения.
В ведомстве напоминают, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Бугульме полицейские задержали 29-летнюю девушку, которая предлагала автоинспекторам взятку. Женщину поймали за рулем пьяной. Чтобы на нее не составили административный материал, она предложила автоинспекторам 31 тысячу рублей, однако должностные лица ей отказали.
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