В Татарстане за минувшие праздники автоинспекторы поймали 31 пьяного водителя

В Татарстане за минувшие выходные автоинспекторы задержали 31 нетрезвого водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Отмечается, что автоинспекторы уделяют особое внимание пресечению нарушений, связанных с управлением в состоянии опьянения.

В ведомстве напоминают, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Бугульме полицейские задержали 29-летнюю девушку, которая предлагала автоинспекторам взятку. Женщину поймали за рулем пьяной. Чтобы на нее не составили административный материал, она предложила автоинспекторам 31 тысячу рублей, однако должностные лица ей отказали.