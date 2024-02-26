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В Бугульме задержали девушку, которая пыталась откупиться от полицейских за пьяную езду
В Бугульме полицейские задержали 29-летнюю девушку, которая предлагала автоинспекторам взятку, сообщили в ведомстве.
Женщину поймали за рулем пьяной. Чтобы на нее не составили административный материал, она предложила автоинспекторам 31 тысячу рублей, однако должностные лица ей отказали.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения женщине грозит лишение водительского удостоверения сроком на 1,5 года и штраф в размере 30 тысяч рублей.
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