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Происшествия 26 февраля 2024 11:56

В Бугульме задержали девушку, которая пыталась откупиться от полицейских за пьяную езду

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В Бугульме полицейские задержали 29-летнюю девушку, которая предлагала автоинспекторам взятку, сообщили в ведомстве.

Женщину поймали за рулем пьяной. Чтобы на нее не составили административный материал, она предложила автоинспекторам 31 тысячу рублей, однако должностные лица ей отказали.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения женщине грозит лишение водительского удостоверения сроком на 1,5 года и штраф в размере 30 тысяч рублей.

#взятка #пьяный водитель
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