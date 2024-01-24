В Татарстане за год в два раза снизилось число жалоб от предпринимателей

Фото: пресс-служба Правительства РТ

Татарстанские бизнесмены в 2023 году направили почти в два раза меньше жалоб в адрес уполномоченного при Раисе РТ по правам предпринимателей. Если в 2022 году их насчитывалось 3296, то в этом — 1217, заявил бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев на брифинге в Кабмине республики.

Кроме того, в Татарстане в три раза снизилось число жалоб на действия либо бездействие органов госвласти и местного самоуправления, в 5,5 раза — на порядок исполнения госконтрактов и сразу в 8 раз — по вопросам взаимодействия с кредитными организациями. В сумме это говорит об улучшении ситуации в малом и среднем бизнесе РТ, уверен Абдулганиев.

За 2023 год в аппарат уполномоченного поступило 11 обращений по теме уголовного преследования бизнесменов.

«Наши сотрудники регулярно посещают СИЗО и проводят юридические консультации для лиц, подозреваемых в преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности. Им оказывается помощь при подаче апелляционных жалоб в том числе с участием экспертов pro bono из числа действующих татарстанских адвокатов», — заявил омбудсмен.

В заключение Абдулганиев напомнил, что по итогам 2022 года Татарстан поднялся с 4-го на 2-е место в индексе административного давления, подготовленном бизнес-омбудсменом России Борисом Титовым. «В 2023 году мы продолжили вести активную работу с федеральными ведомствами по снижению административного давления на татарстанских предпринимателей», — подчеркнул он.

Мероприятие было посвящено итогам реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в нем также принял глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.

Подробнее о том, какие темы обсуждались во время брифинга, – в материале «Пряник вместо кнута: как будут поддерживать предпринимателей в Татарстане».