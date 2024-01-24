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Пряник вместо кнута: как будут поддерживать предпринимателей в Татарстане
Из микро — в малый бизнес, из среднего — в крупный: республика в 2024 году делает ставку на качественный рост бизнеса. Сколько денег в лизинг готовы выдавать новичкам в предпринимательстве и под какие проценты, какие промпарки обновятся и что пришло на смену проверкам надзорных органов, рассказали сегодня на брифинге в Кабмине РТ.
Четверть в ВРП Татарстана – доля предпринимателей
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов напомнил, что за прошлый год валовой региональный продукт достиг 4 трлн рублей, четверть – это вклад малого и среднего предпринимательства (МСП). В этой сфере работают около 860 тыс. татарстанцев, а это примерно 40% от общего числа занятых в экономике республики. Самозанятыми в Татарстане стали порядка 306 тыс. человек.
В Татарстане действуют более 172 тыс. субъектов МСП. Большая часть задействована в торговле (38%), строительстве и логистике (по 10%), на обрабатывающих производствах и в научно-технической деятельности (по 7%). Рост в прошлом году в сфере МСП показали научно-техническая деятельность, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес и IT-сектор.
Помогает развивать бизнес в Татарстане национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Кроме того, действуют федеральные и республиканские меры поддержки.
Шагиахметов с гордостью отметил, что все целевые показатели, поставленные на 2023 год, в том числе по нацпроекту, выполнены.
Татарстан готов продолжать выдавать лизинговые кредиты, несмотря на рост ключевой ставки
В 2024 году представители МСП смогут продолжать пользоваться поддержкой, оказываемой по нацпроекту. Льготные программы, несмотря на ключевую ставку, выросшую за 2023 год вдвое, тоже продолжат действовать. Приоритетом для работы Минэкономики Татарстана по улучшению предпринимательского климата Шагиахметов назвал обеспечение качественного роста бизнеса (от микрокомпаний – к малым, от малых – к средним) и увеличение доли предприятий в реальном секторе экономики.
В плане по улучшению предпринимательского климата девять пунктов:
- расширение доступа МСП к финансовым мерам поддержки;
- совершенствование цифровизации в плане мер поддержки для МСП;
- развитие индустриально-промышленных парков;
- развитие экспортного потенциала субъектов МСП;
- развитие рынков сбыта продукции МСП и кооперации их с крупным бизнесом;
- поддержка и продвижение местных брендов;
- популяризация предпринимательства;
- развитие кадрового потенциала;
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса.
Объемы поддержки в республике, в том числе по нацпроекту, в Татарстане будут сохранены.
Акцент в этом году сделают на поддержку предпринимателей, занятых в реальном секторе экономики, и на новичков в малом и среднем бизнесе, которым готовы предоставить льготный лизинг с увеличенной суммой финансирования до 15 млн рублей. Кроме того, для поддержки начинающих запустили систему льготных микрозаймов по ставке 2% годовых и увеличенной суммой финансирования до 3 млн рублей.
Еще одно приоритетное направление – расширение рынка сбытов и каналов реализации продукции, производимой малыми и средними компаниями в Татарстане. За 2023 год крупные заказчики через систему закупок приобрели более 63% товаров и услуг у МСП на сумму более 31 млрд рублей.
Минэкономики Татарстана активно возьмется за улучшение промпарков, чтобы привлечь туда новых инвесторов
Еще одна задача, которую поставило себе Минэкономики Татарстана, – это развитие промпарков. В республике более 1,6 тыс. предприятий работают именно там. За прошлый год удалось довести процент заполняемости парков до 71,5%.
«В 2024 году основной задачей для нас является ускорение запуска новых инвестпроектов на территории наших промышленных парков. Для этого мы расширили план мероприятий по поддержке резидентов наших промышленных парков, увеличили лизинг на приобретение оборудования до 15 млн рублей. Принято решение по финансированию в текущем году инженерной и транспортной инфраструктуры восьми промышленных парков муниципального уровня. Это та инфраструктура, которая является сдерживающим фактором для развития этих наших промышленных парков», – сообщил глава Минэкономики Татарстана.
Речь идет о промпарках «Весна» в Васильево в Зеленодольском районе, промпарке ИП Стахеева в Чистопольском районе, «Тюлячи», «Бандюрский» в Менделеевском районе, «Сокуры» в Лаишевском районе, «Саба» в Сабинском районе и промпарке ИП Морозова в Аксубаевском районе.
По запросу бизнеса для резидентов промпарков в Татарстане стартует программа лизинга на сумму до 20 млн рублей, чтобы приобрести на них быстровозводимые бескаркасные ангары.
«Это те запросы, которые нам направляет бизнес, чтобы дать им возможность разместить свой бизнес на этих производственных помещениях», – сказал Шагиахметов.
Бизнес-омбудсмена чаще просили разъяснить действующее законодательство
Также на брифинге выступил бизнес-омбудсмен и помощник Раиса Республики Татарстан Фарид Абдулганиев. Он отметил, что косвенно говорит об улучшении предпринимательского климата то, что за 2023 год количество обращений к нему уменьшилось вдвое.
Чаще всего просили разъяснить действующее законодательство (28%), были жалобы на действие или бездействие органов власти (23%), но их число уменьшилось. Приходили к бизнес-омбудсмену с предложениями по внесению изменений в нормативно-правовые акты (11%) и с вопросами о мерах поддержки, которыми можно воспользоваться в регионе (8%). Всего же поступило за год почти 1,2 тыс. обращений.
Абдулганиев сказал и об 11 обращениях, которые касались уголовного преследования предпринимателей.
«Мы регулярно посещаем предпринимателей в следственных изоляторах. Проводим работу. Бывают случаи, которые мы эскалируем на уровень руководства. Им оказываем помощь при составлении апелляционных жалоб с участием ведущих экспертов РТ из числа действующих адвокатов. Эта услуга оказывается безвозмездно», – отметил бизнес-омбудсмен.
Профилактические визиты пришли на смену проверкам и штрафам – и вуаля!
Татарстану удалось подняться с четвертой на вторую строчку в Индексе административного давления за 2023 год. То есть республика в числе регионов с наименьшим административным воздействием на бизнес.
Абдулганиев связывает это с тем, что в Татарстане сделали ставку на профилактические визиты к предпринимателям по их же запросу. По словам бизнес-омбудсмена, это фактически бесплатный аудит от контрольно-надзорных органов. Например, от Роспотребнадзора. При этом нет никаких наказаний за нарушения, только рекомендация – в этом и состоит профилактика.
«Мы отказались от такого количества проверок, поменяли на профилактику. Хуже стало? Оказывается, нет», – сообщил Абдулганиев.
Всего таких визитов к предпринимателям в Татарстане было за год более 26,8 тысячи.
«Задача по снижению административного давления не может решаться в лоб. Тут надо понимать, что если просто контроль убрать, то что будет завтра? Законодатель дает нам возможность проводить профилактику», – объяснил бизнес-омбудсмен.
За три года в Татарстане стало больше и селлеров, и налогов от них
Татарстанских селлеров, работающих на маркетплейсах, за три года стало в 174 раза больше. По информации Абдулганиева, средняя годовая выручка каждого селлера в республике – это 1 млн рублей. При этом прогнозируемая выручка татарстанских продавцов, работающих на маркетплейсах, в 2023 году составила 60 млрд рублей.
Республика поддерживает предпринимателей, желающих выйти на маркетплейсы. Абдулганиев напомнил, что с прошлого года действует конкретная программа на три года по поддержке тех, кто начинает заниматься интернет-торговлей. В нее входит и размещение продукции – в Татарстане уже безвозмездно помогли с этим 10 тыс. предпринимателям, и мастер-классы «Формула успеха. E-comerce» в районах республики, и образование менеджеров, уже работающих на маркетплейсах.
Бизнес-омбудсмен сообщил, что сделали случайную выборку из 100 предпринимателей, только что вышедших на маркетплейсы, провели анализ, насколько вырастут их налоги за год. Оказалось, что внушительно – в среднем в 3,5 раза.
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