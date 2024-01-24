Пряник вместо кнута: как будут поддерживать предпринимателей в Татарстане

Мидхат Шагиахметов с гордостью отметил, что все целевые показатели, поставленные на 2023 год, в том числе по нацпроекту, выполнены

Фото: prav.tatarstan.ru

Четверть в ВРП Татарстана – доля предпринимателей

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов напомнил, что за прошлый год валовой региональный продукт достиг 4 трлн рублей, четверть – это вклад малого и среднего предпринимательства (МСП). В этой сфере работают около 860 тыс. татарстанцев, а это примерно 40% от общего числа занятых в экономике республики. Самозанятыми в Татарстане стали порядка 306 тыс. человек.

В Татарстане действуют более 172 тыс. субъектов МСП. Большая часть задействована в торговле (38%), строительстве и логистике (по 10%), на обрабатывающих производствах и в научно-технической деятельности (по 7%). Рост в прошлом году в сфере МСП показали научно-техническая деятельность, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес и IT-сектор.

Помогает развивать бизнес в Татарстане национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Кроме того, действуют федеральные и республиканские меры поддержки.

Шагиахметов с гордостью отметил, что все целевые показатели, поставленные на 2023 год, в том числе по нацпроекту, выполнены.

Помогает развивать бизнес в Татарстане национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Татарстан готов продолжать выдавать лизинговые кредиты, несмотря на рост ключевой ставки

В 2024 году представители МСП смогут продолжать пользоваться поддержкой, оказываемой по нацпроекту. Льготные программы, несмотря на ключевую ставку, выросшую за 2023 год вдвое, тоже продолжат действовать. Приоритетом для работы Минэкономики Татарстана по улучшению предпринимательского климата Шагиахметов назвал обеспечение качественного роста бизнеса (от микрокомпаний – к малым, от малых – к средним) и увеличение доли предприятий в реальном секторе экономики.

В плане по улучшению предпринимательского климата девять пунктов:

расширение доступа МСП к финансовым мерам поддержки;

совершенствование цифровизации в плане мер поддержки для МСП;

развитие индустриально-промышленных парков;

развитие экспортного потенциала субъектов МСП;

развитие рынков сбыта продукции МСП и кооперации их с крупным бизнесом;

поддержка и продвижение местных брендов;

популяризация предпринимательства;

развитие кадрового потенциала;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса.

Объемы поддержки в республике, в том числе по нацпроекту, в Татарстане будут сохранены.

Акцент в этом году сделают на поддержку предпринимателей, занятых в реальном секторе экономики, и на новичков в малом и среднем бизнесе, которым готовы предоставить льготный лизинг с увеличенной суммой финансирования до 15 млн рублей. Кроме того, для поддержки начинающих запустили систему льготных микрозаймов по ставке 2% годовых и увеличенной суммой финансирования до 3 млн рублей.

Еще одно приоритетное направление – расширение рынка сбытов и каналов реализации продукции, производимой малыми и средними компаниями в Татарстане. За 2023 год крупные заказчики через систему закупок приобрели более 63% товаров и услуг у МСП на сумму более 31 млрд рублей.

В республике более 1,6 тыс. предприятий работают в промпарках Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минэкономики Татарстана активно возьмется за улучшение промпарков, чтобы привлечь туда новых инвесторов

Еще одна задача, которую поставило себе Минэкономики Татарстана, – это развитие промпарков. В республике более 1,6 тыс. предприятий работают именно там. За прошлый год удалось довести процент заполняемости парков до 71,5%.

«В 2024 году основной задачей для нас является ускорение запуска новых инвестпроектов на территории наших промышленных парков. Для этого мы расширили план мероприятий по поддержке резидентов наших промышленных парков, увеличили лизинг на приобретение оборудования до 15 млн рублей. Принято решение по финансированию в текущем году инженерной и транспортной инфраструктуры восьми промышленных парков муниципального уровня. Это та инфраструктура, которая является сдерживающим фактором для развития этих наших промышленных парков», – сообщил глава Минэкономики Татарстана.

Речь идет о промпарках «Весна» в Васильево в Зеленодольском районе, промпарке ИП Стахеева в Чистопольском районе, «Тюлячи», «Бандюрский» в Менделеевском районе, «Сокуры» в Лаишевском районе, «Саба» в Сабинском районе и промпарке ИП Морозова в Аксубаевском районе.

По запросу бизнеса для резидентов промпарков в Татарстане стартует программа лизинга на сумму до 20 млн рублей, чтобы приобрести на них быстровозводимые бескаркасные ангары.