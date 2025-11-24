В Татарстане за год реконструировано и построено более 107 километров федеральных дорог

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году было реконструировано и построено более 107 километров федеральных автомобильных дорог. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Ключевые объекты – реконструкция участка М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном и реконструкция участка автодороги Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры. Движение по обходу Сокуров открыли в октябре, он был необходим. Одиннадцать километров сдали в этом году», – рассказал собеседник информагентства.

Мингазов отметил, что сейчас завершается капитальный ремонт участка с 43-го по 53-й километр трассы Казань – Оренбург. «Там тоже сделали четырехполосную дорогу – расширили с двух полос и разделили потоки», – уточнил он.

По словам начальника управления, проводится также работа по замене изношенного дорожного покрытия. Так, на 20 участках федеральных дорог общей протяженностью 209 километров уложили слои износа. «В основном работы проводились на М7», – заметил он.

Кроме того, отремонтирован мост через реку Тоша на автодороге Казань – Буинск – Ульяновск и путепроводы на 786-м и 821-м километрах трассы М7. Ремонт путепровода на 786-м километре завершили досрочно, добавил он.

«В этом году на трассе М7 завершили строительство 18 надземных пешеходных переходов. Они расположены на участке от Шали до поворота на Костенеево – на транспортном коридоре Казань – Екатеринбург. Всего было построено 22 пешеходных перехода, четыре из них были открыты в прошлом году», – заключил Мингазов.

