Илдар Мингазов: «В дальнейшем сосредоточимся на развитии двух направлений трассы М7»
На строительство и ремонт федеральных трасс в РТ выделено более 45 млрд рублей
В Татарстане завершается дорожно-строительный сезон. Какие участки федеральных дорог построены в республике в этом году, когда завершится реконструкция автомагистрали М7 и как дальше будет развиваться трасса Казань – Оренбург, в интервью «Татар-информу» рассказал начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.
«Раньше за два-три года на М7 реконструировали примерно 10 километров, сейчас – почти 100»
– Илдар Галяутдинович, близится к завершению дорожно-строительный сезон. Если говорить о предварительных итогах, сколько километров федеральных дорог в этом году построено и отремонтировано в Татарстане?
– Несмотря на то что строительный сезон еще не завершен – на некоторых участках идут финальные работы, – 2025 год можно назвать весьма продуктивным. В этом году было реконструировано и построено более 107 километров федеральных автодорог.
Ключевые объекты – реконструкция участка М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном и реконструкция участка автодороги Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры. Движение по обходу Сокуров открыли в октябре, он был необходим. 11 километров сдали в этом году.
Сейчас завершается капитальный ремонт участка с 43-го по 53-й километр трассы Казань – Оренбург. Там тоже сделали четырехполосную дорогу – расширили с двух полос и разделили потоки.
Помимо строительства проводится работа по замене изношенного дорожного покрытия. На 20 участках федеральных дорог общей протяженностью 209 километров уложили слои износа. В основном работы проводились на М7.
Кроме того, отремонтирован мост через реку Тоша на автодороге Казань – Буинск – Ульяновск и путепроводы на 786-м и 821-м километрах трассы М7. Ремонт путепровода на 786-м километре, на Зеленодольской развязке, завершили досрочно.
В этом году также на трассе М7 завершили строительство 18 надземных пешеходных переходов. Они расположены на участке от Шали до поворота на Костенеево – на транспортном коридоре Казань – Екатеринбург. Всего было построено 22 пешеходных перехода, четыре из них были открыты в прошлом году.
– Какое финансирование выделено на дорожное строительство в этом году?
– Только на строительно-монтажные работы в этом году из федерального бюджета было направлено более 45 млрд рублей.
– В Татарстане в этом году полностью завершится реконструкция трассы М7, и вся дорога в республике станет четырехполосной. Когда планируется открыть движение по обновленному участку?
– Да, после завершения реконструкции основное направление М7 будет соответствовать IБ категории. Но это все было сделано не за один год, мы планомерно шли к этому. Сначала реконструировали самый загруженный участок – от Казани до Набережных Челнов протяженностью 200 километров. Работы завершились в 2018 году.
В прошлом году завершили работы на участке от границы с Чувашией до Иннополиса. Это еще больше улучшило связность региона.
Параллельно с модернизацией основного направления за 2,5 года построили обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Это новая дорога протяженность 81 километр. Она включает 10 мостов, в том числе внеклассный мост через Каму длиной 1,3 километра, и 11 путепроводов.
А в этом году завершаем реконструкцию участка от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном протяженностью 96,5 км. Уже возведено шесть мостов через реки Шильнебашка, Ашпалинка, Мензеля, Дарьянка, Ик и Сюнь. Прежние мосты были рассчитаны на двухполосную дорогу, их разобрали.
Кроме того, построены 11 транспортных развязок и путепроводов, чтобы обеспечить комфортный и безопасный выезд на федеральную автодорогу, исключить одноуровневые пересечения с региональными трассами. Для сельскохозяйственной техники предусмотрены шесть технологических проездов.
Только на участке от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном уложено более 1,2 млн тонн асфальтобетона. Это большой объем. Шесть асфальтобетонных заводов было привлечено к этой работе.
Хочу отметить, что все работы на этом участке были выполнены менее чем за три года и с опережением срока. Открыть участок после реконструкции планируем в начале декабря этого года. А сдать объект должны были в 2026 году. Мы раньше на М7 примерно 10 километров реконструировали за два-три года, а сейчас – почти 100 километров. Это колоссальный объем.
В результате основное направление трассы М7 будет иметь четыре полосы движения, а на некоторых участках даже шесть. В Татарстане протяженность этой автодороги составляет внушительные 654,7 километра.
«К 2030 году должны достичь показателя 85% нормативного состояния дорог»
– Какие планы по дальнейшему развитию автомагистрали М7?
– Дальше на М7 будет проводиться работа по замене слоев износа. Напомню, что эта трасса является частью основного маршрута М12 «Восток». И мы должны будем поддерживать ее в нормативном состоянии. Только в этом году было уложено 170 километров износостойких слоев покрытия.
Маршрут М12 нужно увязать с подъездом к Ижевску и Перми, поэтому проводится капитальный ремонт участка от 15-го до 28-го километра подъездной дороги. Количество полос движения здесь увеличивается с двух до четырех за счет расширения проезжей части. Завершить работы планируем в следующем году.
То есть мы делаем подходы к М12 четырехполосными, чтобы можно было комфортно заезжать на скоростную автодорогу и выезжать с нее.
Кроме того, на подъезде к Кирову, раньше автодорога называлась Казань – Малмыж, в этом году обновили покрытие на четырех участках общей протяженностью более 21 километра.
В дальнейшем сосредоточимся на развитии двух направлений трассы М7 – подъезда к городам Ижевск и Пермь и подъезда к Кирову.
– Вы уже упомянули обход Нижнекамска и Набережных Челнов, строительство которого завершилось в прошлом году. Насколько оказалась востребована эта дорога? Сколько автомобилей за год по ней проехало и какова интенсивность движения в сутки?
– Движение по этому важному участку было открыто в декабре прошлого года. Новая дорога в обход Нижнекамска и Набережных Челнов показала свою эффективность и востребованность. Мы видим, что она пользуется популярностью у автомобилистов, особенно мост через Каму. Средняя интенсивность движения составляет 13 тыс. автомобилей в сутки.
Благодаря этой дороге удалось перераспределить транспортные потоки, минуя крупные населенные пункты. Это позволило снизить нагрузку на городские улицы, увеличить их пропускную способность, повысить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения.
По данным на 1 ноября, по трассе проехало около 5,5 млн автомобилей с начала ее открытия.
– На автодороге Казань – Оренбург построен обход села Сокуры. А как дальше будет развиваться эта трасса?
– Автодорога Казань – Оренбург – одна из самых загруженных трасс республики. Она тоже увязана с М12 «Восток» – принимает значительный транзитный поток от этой магистрали, направляющийся в Казань. Основная нагрузка приходится на подъезды к столице Татарстана. В среднем на выезде из Казани фиксировалось более 70 тыс. автомобилей в сутки.
В том числе и поэтому реконструкция этой трассы была так необходима. Чтобы увеличить пропускную способность, ведется масштабное расширение автодороги. На участке с 10-го по 13-й километр проезжая часть увеличена до шести полос.
В 2022 году завершена реконструкция подъезда к аэропорту «Казань». В этом году, как я уже сказал, открыто движение по реконструированному участку с 20-го по 30-й километр, включая новое направление в обход села Сокуры. Сейчас на этом участке пробок нет, как раньше.
В этом году завершим капитальный ремонт участка с 43-го по 53-й километр. Здесь количество полос движения увеличено с двух до четырех. А после завершения реконструкции участка с 30-го по 43-й километр автодорога от Казани до деревни Смолдеярово в Лаишевском районе станет четырехполосной.
Развитие трассы продолжается в Альметьевском, Бугульминском и Бавлинском районах. Так, завершается капитальный ремонт на участке с 340-го по 347-й километр, включая мосты через реки Шентала и Малая Бахта. Планируется ремонт участков с 249-го по 256-й и с 390-го по 399-й километр.
Запланирован большой объем работ по устройству износостойких слоев покрытия. До 2027 года планируется обновить 11 участков общей протяженностью более 110 километров.
Рассматривается также возможность увязать автодорогу Казань – Оренбург с платной трассой Алексеевское – Альметьевск, которая идет параллельно. То есть, чтобы выйти с М5 на М12 через Шали – Сорочьи Горы, обсуждается расширение трассы Казань – Оренбург с двух до четырех полос. Но пока на этот участок нет проектной документации.
Планируется и объезд Альметьевска довести до четырех полос в рамках капремонта. Хотя, наверное, только капремонтом не обойтись, потому что в Альметьевском районе есть населенные пункты, которые нужно будет обходить, и, как в случае с Сокурами, строить обход.
Например, есть село Абдрахманово, там не получится пройти четырехполосной дорогой, поэтому надо будет делать объезд строительством новой дороги.
Сейчас идет тенденция к тому, чтобы объезжать населенные пункты, городские агломерации. То есть дорога не должна проходить через крупные населенные пункты, потому что там сразу возникает аварийность, усиливается поток машин, поскольку и местные дороги задействованы.
– Каков процент федеральных автодорог в Татарстане сейчас соответствует нормативным требованиям?
– В Татарстане более 77% федеральных дорог находятся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии. К 2030 году мы должны достичь показателя 85% нормативного состояния дорог.
«Количество аварийно-опасных участков на федеральных дорогах снижается»
– Какие мероприятия проводятся для повышения безопасности на федеральных автодорогах?
– Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения – это комплексная работа. Во время строительства, реконструкции и капремонта дорог расширяется проезжая часть, устанавливаются освещение, ограждения для разделения встречных потоков. Разделение потоков очень помогает снизить аварийность и смертность на дорогах.
Кроме того, строятся переходно-скоростные полосы, надземные и подземные пешеходные переходы, транспортные развязки в разных уровнях и так далее.
Превентивные мероприятия тоже проводятся. Устанавливаются дополнительные дорожные знаки, наносится горизонтальная разметка и шумовые полосы. Устанавливаются также проблесковые маяки, так называемые шериф-балки, для привлечения внимания водителей, а на опоры светофоров – дополнительная светодиодная подсветка. Светофорные объекты модернизируются.
В этом году на федеральных трассах в Татарстане мы провели около 90 таких мероприятий. Например, проблесковые маяки красно-синего цвета «шериф-балки» в этом году установили на семи участках, поперечные шумовые полосы – на 42.
Информационные щиты, направленные на безопасность дорожного движения, поставили на семи участках. Установили дорожные знаки с внешним освещением и сделали устройство проекционных пешеходных переходов на трех участках.
– В Татарстане каждый год проводится работа по ликвидации мест концентрации ДТП. Остались ли еще аварийные участки на федеральных дорогах?
– Совместно с Управлением Госавтоинспекции МВД по РТ мы ежегодно определяем аварийно-опасные участки, разрабатываем меры по их устранению. В прошлом году было выявлено семь таких участков. По каждому из них проведены инженерно-технические мероприятия для повышения безопасности.
Выявили шесть участков на трассе М7 – это 1033, 1044, 1047, 1048, 1049 и 1072-й километры дороги. Установили знаки, ограничивающие максимальную скорость движения, «шериф-балки», комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, светофоры, нанесли шумовые полосы.
Еще один участок – на 12-м километре автодороги Казань – Буинск – Ульяновск. Здесь нанесли продольную шумовую разметку, установили знаки, ограничивающие максимальную скорость 70 км/ч.
Сегодня эти участки больше не считаются аварийно-опасными. И в целом количество аварийно-опасных участков на федеральных дорогах снижается. Но есть такая особенность – они носят «мигрирующий» характер. То есть мы один участок ликвидируем, а через некоторое он возникает в другом месте. Поэтому работа ведется постоянно, меры принимаются. В первую очередь, конечно, водителям нужно соблюдать правила дорожного движения.
– В последние годы на федеральных автодорогах в Татарстане стали устанавливать модульные пешеходные переходы. Насколько эффективно такое решение?
– В этом году на М7 возвели четыре модульных надземных пешеходных перехода возле населенных пунктов Залесный-2, Щербаково, Первое Мая и Кулаево. Они быстровозводимые, но такие же прочные, как обычные. Они очень востребованы, на них были заявки от населенных пунктов.
Движение по трассе интенсивное, разрешенная скорость – 90 км/час. Были наезды на пешеходов, смертельные случаи. Чтобы пешеходам было комфортно передвигаться, мы и установили модульные переходы, как раз там, где были аварийные участки. И они доказали свою эффективность в части снижения аварийности у автобусных остановок и наземных переходов.
А первые модульные надземные пешеходные переходы на федеральных трассах в республике построили в 2023 году. Они были установлены вблизи поселков Грузинский и Урняк на автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск.
В прошлом году еще один модульный надземный переход появился на 834-м километре М7 рядом с селом Гильдеево.
Как я уже сказал, модульный надземный пешеходный переход – это быстровозводимая металлическая конструкция. Они позволяют безопасно пересекать дорогу на разных уровнях и полностью заменяют наземные переходы. Главное преимущество таких переходов – скорость их монтажа, а это критически важно, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
И статистика подтверждает их эффективность. На участках, где они установлены, не зафиксировано дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
«Главный технологический прорыв – это применение BIM-технологии»
– Какие современные технологии и материалы в последнее время применяются в дорожном строительстве?
– Используем технологию изготовления асфальтобетона «Суперпейв». Технология не новая, но позволяет создавать более устойчивое асфальтобетонное покрытие к низким температурам, к деформации. То есть подбираются определенные смеси с помощью специального оборудования.
Наверное, главный технологический прорыв – это применение BIM-технологии. Сейчас она называется технологией информационного моделирования. Ее применяют при строительстве скоростного маршрута Казань – Екатеринбург в Татарстане.
На этом направлении инновационная система использовалась при строительстве 18 надземных пешеходных переходов на участке от Казани до поворота на Костенеево, обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, при реконструкции участка трассы М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном.
Это передовой подход к проектированию и строительству. Технология позволяет создавать трехмерные модели будущих объектов с описанием каждого элемента. Можно формировать календарные графики, генерировать отчеты и диаграммы, которые показывают ход работ. То есть охватывается весь жизненный цикл проекта. И сокращается время на согласование документов.
– Есть ли сейчас в дорожной сфере проблемы со строительными материалами, с кадрами?
– С материалами проблем нет, местные заводы хорошо работают. С подрядчиками заключены долгосрочные контракты. Все работают в штатном режиме. С непреодолимыми трудностями мы не сталкиваемся.
Ситуация с кадрами немного сложнее, дефицит рабочих есть. Поэтому Росавтодор уделяет особое внимание подготовке кадров, начиная с обучения в вузе. Мы сотрудничаем с Казанским государственным архитектурно-строительным университетом – реализуем программу целевого обучения студентов. Им гарантировано дальнейшее трудоустройство в нашей организации.
– Как идет подготовка к зимнему сезону? Достаточно ли техники и рабочих для оперативной очистки федеральных дорог от снега?
– Противогололедные материалы заготовили в полном объеме – 165 тыс. тонн. У нас есть две подрядные организации, которые работают с чистой солью. Этот метод показал свою эффективность в борьбе с гололедом. Он более экологичный и менее затратный, чем обработка песко-соляной смесью.
Дорожной техники тоже достаточно. На зимнем содержании дорог будет задействовано более 382 снегоуборочных машин. Подготовлено 24 теплые стоянки для техники и 45 помещений для отдыха рабочих и водителей.
На федеральных трассах работают 49 дорожных метеостанций. С их помощью можно оценить состояние дорожного покрытия, условия проезда в режиме реального времени, получить прогноз погоды на ближайшие часы.
Техникой и материалами обеспечены. Так что, думаю, даже с сильными снегопадами справимся. И не такое проходили. Позапрошлый год в этом плане был сложный, но ведь справились. Все под контролем.
– Какие планы по ремонту и дорожному строительству в Татарстане на 2026 год? Планируется ли запустить какие-то крупные проекты?
– Крупные проекты пока не планируются. Шестилетний план Правительством России уже утвержден, и в нем нет крупных объектов, грандиозных строек, которые бы затрагивали «Волго-Вятскуправтодор».
Будем локально работать на действующей дорожной сети, приводить дороги в нормативное состояние, расширять, обустраивать.
Но планы дорожно-строительного сезона 2026 года окончательно утвердят в феврале следующего года. Уверен, что темпы и объемы ремонтных работ будут на высоком уровне.