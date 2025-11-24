Илдар Мингазов: «В дальнейшем сосредоточимся на развитии двух направлений трассы М7»

В Татарстане завершается дорожно-строительный сезон. Какие участки федеральных дорог построены в республике в этом году, когда завершится реконструкция автомагистрали М7 и как дальше будет развиваться трасса Казань – Оренбург, в интервью «Татар-информу» рассказал начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.





Илдар Мингазов: «Несмотря на то что строительный сезон еще не завершен, на некоторых участках идут финальные работы – 2025 год можно назвать весьма продуктивным»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раньше за два-три года на М7 реконструировали примерно 10 километров, сейчас – почти 100»

– Илдар Галяутдинович, близится к завершению дорожно-строительный сезон. Если говорить о предварительных итогах, сколько километров федеральных дорог в этом году построено и отремонтировано в Татарстане?

– Несмотря на то что строительный сезон еще не завершен – на некоторых участках идут финальные работы, – 2025 год можно назвать весьма продуктивным. В этом году было реконструировано и построено более 107 километров федеральных автодорог.

Ключевые объекты – реконструкция участка М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном и реконструкция участка автодороги Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры. Движение по обходу Сокуров открыли в октябре, он был необходим. 11 километров сдали в этом году.

Сейчас завершается капитальный ремонт участка с 43-го по 53-й километр трассы Казань – Оренбург. Там тоже сделали четырехполосную дорогу – расширили с двух полос и разделили потоки.

Помимо строительства проводится работа по замене изношенного дорожного покрытия. На 20 участках федеральных дорог общей протяженностью 209 километров уложили слои износа. В основном работы проводились на М7.

Кроме того, отремонтирован мост через реку Тоша на автодороге Казань – Буинск – Ульяновск и путепроводы на 786-м и 821-м километрах трассы М7. Ремонт путепровода на 786-м километре, на Зеленодольской развязке, завершили досрочно.

В этом году также на трассе М7 завершили строительство 18 надземных пешеходных переходов. Они расположены на участке от Шали до поворота на Костенеево – на транспортном коридоре Казань – Екатеринбург. Всего было построено 22 пешеходных перехода, четыре из них были открыты в прошлом году.

«Движение по обходу Сокуров открыли в октябре, он был необходим. 11 километров сдали в этом году» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Какое финансирование выделено на дорожное строительство в этом году?

– Только на строительно-монтажные работы в этом году из федерального бюджета было направлено более 45 млрд рублей.

– В Татарстане в этом году полностью завершится реконструкция трассы М7, и вся дорога в республике станет четырехполосной. Когда планируется открыть движение по обновленному участку?

– Да, после завершения реконструкции основное направление М7 будет соответствовать IБ категории. Но это все было сделано не за один год, мы планомерно шли к этому. Сначала реконструировали самый загруженный участок – от Казани до Набережных Челнов протяженностью 200 километров. Работы завершились в 2018 году.

В прошлом году завершили работы на участке от границы с Чувашией до Иннополиса. Это еще больше улучшило связность региона.

Параллельно с модернизацией основного направления за 2,5 года построили обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Это новая дорога протяженность 81 километр. Она включает 10 мостов, в том числе внеклассный мост через Каму длиной 1,3 километра, и 11 путепроводов.

А в этом году завершаем реконструкцию участка от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном протяженностью 96,5 км. Уже возведено шесть мостов через реки Шильнебашка, Ашпалинка, Мензеля, Дарьянка, Ик и Сюнь. Прежние мосты были рассчитаны на двухполосную дорогу, их разобрали.

Кроме того, построены 11 транспортных развязок и путепроводов, чтобы обеспечить комфортный и безопасный выезд на федеральную автодорогу, исключить одноуровневые пересечения с региональными трассами. Для сельскохозяйственной техники предусмотрены шесть технологических проездов.

Только на участке от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном уложено более 1,2 млн тонн асфальтобетона. Это большой объем. Шесть асфальтобетонных заводов было привлечено к этой работе.

Хочу отметить, что все работы на этом участке были выполнены менее чем за три года и с опережением срока. Открыть участок после реконструкции планируем в начале декабря этого года. А сдать объект должны были в 2026 году. Мы раньше на М7 примерно 10 километров реконструировали за два-три года, а сейчас – почти 100 километров. Это колоссальный объем.

В результате основное направление трассы М7 будет иметь четыре полосы движения, а на некоторых участках даже шесть. В Татарстане протяженность этой автодороги составляет внушительные 654,7 километра.

«Дальше на М7 будет проводиться работа по замене слоев износа. Напомню, что эта трасса является частью основного маршрута М12 «Восток». И мы должны будем поддерживать ее в нормативном состоянии» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«К 2030 году должны достичь показателя 85% нормативного состояния дорог»

– Какие планы по дальнейшему развитию автомагистрали М7?

– Дальше на М7 будет проводиться работа по замене слоев износа. Напомню, что эта трасса является частью основного маршрута М12 «Восток». И мы должны будем поддерживать ее в нормативном состоянии. Только в этом году было уложено 170 километров износостойких слоев покрытия.

Маршрут М12 нужно увязать с подъездом к Ижевску и Перми, поэтому проводится капитальный ремонт участка от 15-го до 28-го километра подъездной дороги. Количество полос движения здесь увеличивается с двух до четырех за счет расширения проезжей части. Завершить работы планируем в следующем году.

То есть мы делаем подходы к М12 четырехполосными, чтобы можно было комфортно заезжать на скоростную автодорогу и выезжать с нее.

Кроме того, на подъезде к Кирову, раньше автодорога называлась Казань – Малмыж, в этом году обновили покрытие на четырех участках общей протяженностью более 21 километра.

В дальнейшем сосредоточимся на развитии двух направлений трассы М7 – подъезда к городам Ижевск и Пермь и подъезда к Кирову.

– Вы уже упомянули обход Нижнекамска и Набережных Челнов, строительство которого завершилось в прошлом году. Насколько оказалась востребована эта дорога? Сколько автомобилей за год по ней проехало и какова интенсивность движения в сутки?

– Движение по этому важному участку было открыто в декабре прошлого года. Новая дорога в обход Нижнекамска и Набережных Челнов показала свою эффективность и востребованность. Мы видим, что она пользуется популярностью у автомобилистов, особенно мост через Каму. Средняя интенсивность движения составляет 13 тыс. автомобилей в сутки.

Благодаря этой дороге удалось перераспределить транспортные потоки, минуя крупные населенные пункты. Это позволило снизить нагрузку на городские улицы, увеличить их пропускную способность, повысить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения.

По данным на 1 ноября, по трассе проехало около 5,5 млн автомобилей с начала ее открытия.

«Автодорога Казань – Оренбург – одна из самых загруженных трасс республики. В среднем на выезде из Казани фиксировалось более 70 тыс. автомобилей в сутки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– На автодороге Казань – Оренбург построен обход села Сокуры. А как дальше будет развиваться эта трасса?

– Автодорога Казань – Оренбург – одна из самых загруженных трасс республики. Она тоже увязана с М12 «Восток» – принимает значительный транзитный поток от этой магистрали, направляющийся в Казань. Основная нагрузка приходится на подъезды к столице Татарстана. В среднем на выезде из Казани фиксировалось более 70 тыс. автомобилей в сутки.

В том числе и поэтому реконструкция этой трассы была так необходима. Чтобы увеличить пропускную способность, ведется масштабное расширение автодороги. На участке с 10-го по 13-й километр проезжая часть увеличена до шести полос.

В 2022 году завершена реконструкция подъезда к аэропорту «Казань». В этом году, как я уже сказал, открыто движение по реконструированному участку с 20-го по 30-й километр, включая новое направление в обход села Сокуры. Сейчас на этом участке пробок нет, как раньше.

В этом году завершим капитальный ремонт участка с 43-го по 53-й километр. Здесь количество полос движения увеличено с двух до четырех. А после завершения реконструкции участка с 30-го по 43-й километр автодорога от Казани до деревни Смолдеярово в Лаишевском районе станет четырехполосной.

Развитие трассы продолжается в Альметьевском, Бугульминском и Бавлинском районах. Так, завершается капитальный ремонт на участке с 340-го по 347-й километр, включая мосты через реки Шентала и Малая Бахта. Планируется ремонт участков с 249-го по 256-й и с 390-го по 399-й километр.

Запланирован большой объем работ по устройству износостойких слоев покрытия. До 2027 года планируется обновить 11 участков общей протяженностью более 110 километров.

Рассматривается также возможность увязать автодорогу Казань – Оренбург с платной трассой Алексеевское – Альметьевск, которая идет параллельно. То есть, чтобы выйти с М5 на М12 через Шали – Сорочьи Горы, обсуждается расширение трассы Казань – Оренбург с двух до четырех полос. Но пока на этот участок нет проектной документации.

Планируется и объезд Альметьевска довести до четырех полос в рамках капремонта. Хотя, наверное, только капремонтом не обойтись, потому что в Альметьевском районе есть населенные пункты, которые нужно будет обходить, и, как в случае с Сокурами, строить обход.

Например, есть село Абдрахманово, там не получится пройти четырехполосной дорогой, поэтому надо будет делать объезд строительством новой дороги.

Сейчас идет тенденция к тому, чтобы объезжать населенные пункты, городские агломерации. То есть дорога не должна проходить через крупные населенные пункты, потому что там сразу возникает аварийность, усиливается поток машин, поскольку и местные дороги задействованы.

– Каков процент федеральных автодорог в Татарстане сейчас соответствует нормативным требованиям?

– В Татарстане более 77% федеральных дорог находятся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии. К 2030 году мы должны достичь показателя 85% нормативного состояния дорог.

«Во время строительства, реконструкции и капремонта дорог расширяется проезжая часть, устанавливаются освещение, ограждения для разделения встречных потоков. Разделение потоков очень помогает снизить аварийность и смертность на дорогах» Фото: © «Татар-информ»

«Количество аварийно-опасных участков на федеральных дорогах снижается»

– Какие мероприятия проводятся для повышения безопасности на федеральных автодорогах?

– Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения – это комплексная работа. Во время строительства, реконструкции и капремонта дорог расширяется проезжая часть, устанавливаются освещение, ограждения для разделения встречных потоков. Разделение потоков очень помогает снизить аварийность и смертность на дорогах.

Кроме того, строятся переходно-скоростные полосы, надземные и подземные пешеходные переходы, транспортные развязки в разных уровнях и так далее.

Превентивные мероприятия тоже проводятся. Устанавливаются дополнительные дорожные знаки, наносится горизонтальная разметка и шумовые полосы. Устанавливаются также проблесковые маяки, так называемые шериф-балки, для привлечения внимания водителей, а на опоры светофоров – дополнительная светодиодная подсветка. Светофорные объекты модернизируются.

В этом году на федеральных трассах в Татарстане мы провели около 90 таких мероприятий. Например, проблесковые маяки красно-синего цвета «шериф-балки» в этом году установили на семи участках, поперечные шумовые полосы – на 42.

Информационные щиты, направленные на безопасность дорожного движения, поставили на семи участках. Установили дорожные знаки с внешним освещением и сделали устройство проекционных пешеходных переходов на трех участках.

– В Татарстане каждый год проводится работа по ликвидации мест концентрации ДТП. Остались ли еще аварийные участки на федеральных дорогах?

– Совместно с Управлением Госавтоинспекции МВД по РТ мы ежегодно определяем аварийно-опасные участки, разрабатываем меры по их устранению. В прошлом году было выявлено семь таких участков. По каждому из них проведены инженерно-технические мероприятия для повышения безопасности.

Выявили шесть участков на трассе М7 – это 1033, 1044, 1047, 1048, 1049 и 1072-й километры дороги. Установили знаки, ограничивающие максимальную скорость движения, «шериф-балки», комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, светофоры, нанесли шумовые полосы.

Еще один участок – на 12-м километре автодороги Казань – Буинск – Ульяновск. Здесь нанесли продольную шумовую разметку, установили знаки, ограничивающие максимальную скорость 70 км/ч.

Сегодня эти участки больше не считаются аварийно-опасными. И в целом количество аварийно-опасных участков на федеральных дорогах снижается. Но есть такая особенность – они носят «мигрирующий» характер. То есть мы один участок ликвидируем, а через некоторое он возникает в другом месте. Поэтому работа ведется постоянно, меры принимаются. В первую очередь, конечно, водителям нужно соблюдать правила дорожного движения.

«Модульные надземные пешеходные переходы быстровозводимые, но такие же прочные, как обычные. Они очень востребованы, на них были заявки от населенных пунктов» Фото: © «Татар-информ»

– В последние годы на федеральных автодорогах в Татарстане стали устанавливать модульные пешеходные переходы. Насколько эффективно такое решение?

– В этом году на М7 возвели четыре модульных надземных пешеходных перехода возле населенных пунктов Залесный-2, Щербаково, Первое Мая и Кулаево. Они быстровозводимые, но такие же прочные, как обычные. Они очень востребованы, на них были заявки от населенных пунктов.

Движение по трассе интенсивное, разрешенная скорость – 90 км/час. Были наезды на пешеходов, смертельные случаи. Чтобы пешеходам было комфортно передвигаться, мы и установили модульные переходы, как раз там, где были аварийные участки. И они доказали свою эффективность в части снижения аварийности у автобусных остановок и наземных переходов.

А первые модульные надземные пешеходные переходы на федеральных трассах в республике построили в 2023 году. Они были установлены вблизи поселков Грузинский и Урняк на автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск.

В прошлом году еще один модульный надземный переход появился на 834-м километре М7 рядом с селом Гильдеево.

Как я уже сказал, модульный надземный пешеходный переход – это быстровозводимая металлическая конструкция. Они позволяют безопасно пересекать дорогу на разных уровнях и полностью заменяют наземные переходы. Главное преимущество таких переходов – скорость их монтажа, а это критически важно, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

И статистика подтверждает их эффективность. На участках, где они установлены, не зафиксировано дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

«Наверное, главный технологический прорыв – это применение BIM-технологии. Сейчас она называется технологией информационного моделирования» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главный технологический прорыв – это применение BIM-технологии»

– Какие современные технологии и материалы в последнее время применяются в дорожном строительстве?

– Используем технологию изготовления асфальтобетона «Суперпейв». Технология не новая, но позволяет создавать более устойчивое асфальтобетонное покрытие к низким температурам, к деформации. То есть подбираются определенные смеси с помощью специального оборудования.

Наверное, главный технологический прорыв – это применение BIM-технологии. Сейчас она называется технологией информационного моделирования. Ее применяют при строительстве скоростного маршрута Казань – Екатеринбург в Татарстане.

На этом направлении инновационная система использовалась при строительстве 18 надземных пешеходных переходов на участке от Казани до поворота на Костенеево, обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, при реконструкции участка трассы М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном.

Это передовой подход к проектированию и строительству. Технология позволяет создавать трехмерные модели будущих объектов с описанием каждого элемента. Можно формировать календарные графики, генерировать отчеты и диаграммы, которые показывают ход работ. То есть охватывается весь жизненный цикл проекта. И сокращается время на согласование документов.

– Есть ли сейчас в дорожной сфере проблемы со строительными материалами, с кадрами?

– С материалами проблем нет, местные заводы хорошо работают. С подрядчиками заключены долгосрочные контракты. Все работают в штатном режиме. С непреодолимыми трудностями мы не сталкиваемся.

Ситуация с кадрами немного сложнее, дефицит рабочих есть. Поэтому Росавтодор уделяет особое внимание подготовке кадров, начиная с обучения в вузе. Мы сотрудничаем с Казанским государственным архитектурно-строительным университетом – реализуем программу целевого обучения студентов. Им гарантировано дальнейшее трудоустройство в нашей организации.

«Ситуация с кадрами немного сложнее, дефицит рабочих есть. Поэтому Росавтодор уделяет особое внимание подготовке кадров, начиная с обучения в вузе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Как идет подготовка к зимнему сезону? Достаточно ли техники и рабочих для оперативной очистки федеральных дорог от снега?

– Противогололедные материалы заготовили в полном объеме – 165 тыс. тонн. У нас есть две подрядные организации, которые работают с чистой солью. Этот метод показал свою эффективность в борьбе с гололедом. Он более экологичный и менее затратный, чем обработка песко-соляной смесью.

Дорожной техники тоже достаточно. На зимнем содержании дорог будет задействовано более 382 снегоуборочных машин. Подготовлено 24 теплые стоянки для техники и 45 помещений для отдыха рабочих и водителей.

На федеральных трассах работают 49 дорожных метеостанций. С их помощью можно оценить состояние дорожного покрытия, условия проезда в режиме реального времени, получить прогноз погоды на ближайшие часы.

Техникой и материалами обеспечены. Так что, думаю, даже с сильными снегопадами справимся. И не такое проходили. Позапрошлый год в этом плане был сложный, но ведь справились. Все под контролем.

– Какие планы по ремонту и дорожному строительству в Татарстане на 2026 год? Планируется ли запустить какие-то крупные проекты?

– Крупные проекты пока не планируются. Шестилетний план Правительством России уже утвержден, и в нем нет крупных объектов, грандиозных строек, которые бы затрагивали «Волго-Вятскуправтодор».

Будем локально работать на действующей дорожной сети, приводить дороги в нормативное состояние, расширять, обустраивать.

Но планы дорожно-строительного сезона 2026 года окончательно утвердят в феврале следующего года. Уверен, что темпы и объемы ремонтных работ будут на высоком уровне.