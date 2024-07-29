В Татарстане за год произвели около 4 тыс. тонн меда

В прошлом году в Татарстане произведено 3,7 тыс. тонн товарного меда, что составляет 90% к уровню 2022 года. Об этом сообщил «Татар-информу» заведующий сектором пчеловодства и аквакультуры Минсельхозпрода РТ Динард Гатауллин.

«Мед – это продукт, который пользуется спросом у населения и различных комбинатов по изготовлению кондитерских изделий», – рассказал спикер.

По его словам, хозяйства в основном держат среднерусскую породу пчел, карпатскую и карнику. Два хозяйства в Балтасинском районе и одно в Сабинском занимаются разведением татарской пчелы, или среднерусской породы типа «Татарский».

Пчел разводят во всех 43 районах Татарстана. По данным Главного Управления ветеринарии Кабинета Министров РТ на 1 июля, всего в республике насчитывается 9 443 пасеки и более 148,1 тыс. пчелосемей. Около 90% из них содержатся в личных подсобных хозяйствах.

Подробнее читайте в большом материале «Татар-информа» «Сократить гибель пчел и улучшить породу: о чем будет программа пчеловодства в Татарстане».