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В Татарстане за год произведено 5,5 тыс. тонн товарного меда
В Татарстане за прошлый год произведено 5,5 тыс. тонн товарного меда. При этом проблемой отрасли остается гибель пчел от использования аграриями пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода.
«Разработана инструкция по профилактике отравления пчел пестицидами. Создана рабочая группа экстренного реагирования при несоблюдении регламента и группа в WhatApp. В каждом районе проведены обучения с участием руководителей хозяйств, агрономов и самих пчеловодов», — рассказал спикер.
По словам Зяббарова, в этом году вводится новая господдержка для племенных хозяйств. Субсидии предполагают возмещение части затрат на реализацию пчелопакетов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане займутся восстановлением пчелы типа «Татарский».
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