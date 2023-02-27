«Если мы их потеряем, будет непростительно»: в Татарстане хотят возродить татарских пчел

В Татарстане работают три племенных хозяйства, которые разводят пчел татарской популяции

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Надеемся, что увеличение племрепродукторов поможет развивать экспорт»

Татарская пчела является подвидом среднерусской породы, также известной как темная лесная пчела. Поскольку территория России огромна, а регионы отличаются климатом и растительностью, у среднерусской породы пчел появилось большое количество подвидов, в том числе татарская, башкирская, алтайская. В Татарстане работают три племенных хозяйства, которые разводят пчел татарской популяции. Две пасеки расположены в Балтасинском районе и одна – в Сабинском. О намерении разводить татарских пчел уже заявили и в Тюлячинском районе, рассказал «Татар-информу» ведущий советник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров.

По его словам, именно эти хозяйства могут рассчитывать на компенсацию части затрат по реализации пчелопакетов татарской популяции (в «пакете», таре для транспортировки, содержится определенное количество пчел, отобранных для продажи). Субсидии начнут выделяться в этом году.

«Нужно понимать, что это помощь и для всего пчеловодства Татарстана. Пчелопакеты продаются за 2,5 тыс. рублей. Стоимость недорогая, а качество высокое. Это наши чистопородные пчелы. Продавцу возмещается 50% затрат. То есть хозяйство с одного пчелопакета получает 5 тыс. рублей. Те, кто хочет заниматься пчеловодством, покупают достаточно дешевый материал, а кто хочет продать, получают хорошую прибыль», – пояснил собеседник информагентства.

Он уточнил, что на сегодня три хозяйства могут произвести менее 600 пчелопакетов, а потребность в республике – минимум 2-3 тыс. пчелопакетов в год. «Пчелопакет – это три пчелиные рамки, пчелиная матка и килограмм пчел, – отметил Алмаз Гамиров. – Пока мы находимся в начале пути, и нам надо работать в этом направлении. И главное, что четвертое хозяйство на подходе, они ведут активную работу».

Специалист министерства подчеркнул, что сначала планируется провести работу по восстановлению популяции, а затем по воспроизводству местной пчелы, чтобы покрыть потребность Татарстана и задуматься об экспорте. «Пока ажиотажа нет. Но надеемся, что увеличение племрепродукторов поможет развивать экспорт как одно из направлений пчеловодства», – добавил он.

Кстати, татарстанские пчелы очень востребованы в других регионах России. И высокая зимостойкость пчелиных семей позволяет содержать их в регионах с наиболее суровыми климатическими условиями: север европейской части России, Сибирь, Урал.

«Пчеловоды Якутии ежегодно покупают наших пчел, потому что они эффективно работают в условиях сурового климата. Покупают также Башкортостан, Кировская область, Удмуртия», – сообщил спикер.

Сначала планируется провести работу по восстановлению популяции, а затем по воспроизводству местной пчелы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы обязаны ее сохранить, и предыдущие поколения годами сохраняли»

Алмаз Гамиров подчеркнул, что татарская пчела является достоянием республики. «Мы обязаны ее сохранить. И предыдущие поколения годами сохраняли. Если мы ее потеряем, будет непростительно», – заявил он.

По словам Гамирова, для сохранения татарской популяции пчел в республике в 2003 году был создан племенной завод «Татарский». В результате многолетней селекционной работы был выведен, апробирован, утвержден Госкомиссией РФ и внесен в государственный реестр породный тип пчелы «Татарский».

«В республике в конце XX века проводилось активное изучение этого вида пчел. Оказалось, пчела, обитающая в Татарстане, тысячелетиями адаптировалась под наши климатические условия и медосбор, у нее выработались полезные качества, необходимые для нашего региона», – рассказал спикер.

После распада СССР в Татарстан начали завозить много южных пород пчел, а поскольку они более миролюбивые, пчеловоды захотели их разводить. После завоза происходило скрещивание разных видов пчел, их чистопородность терялась. Так появилась угроза исчезновения татарских пчел, которая с годами только усилилась.

«К середине 2000-х годов объем завоза был очень большой. Люди начали отказываться от местной пчелы в пользу южных пчел. Да, исторически сложилось, что южные пчелы более миролюбивые, они обитали в горах, где для них не было никакой опасности – медведи, лесные пожары им не угрожали. И у них не выработалась агрессивность, которая присутствует в той или иной степени у наших пчел», – пояснил Гамиров.

При этом он заверил, что при правильной селекции татарские пчелы станут более миролюбивыми и спокойными. «Любую пчелу можно отселекционировать. Просто не было такой основательной работы со среднерусской пчелой, не было правильной селекции. Возможно, в будущем мы это качество отрегулируем, и она станет еще лучше. Кстати, есть и более злобные пчелы», – сказал представитель министерства.

Он также отметил, что сейчас появляются новые болезни пчел, которые как раз и могут быть занесены в республику с пчелопакетами, завозимыми с юга. Единственный шанс этого избежать – разводить местных пчел и обеспечивать потребности татарстанских пчеловодов. «Южные пчелы, с которыми могут завезти и разные болезни, стоят дороже – 3 тыс. рублей пчелопакет. И это несертифицированные пчелы, без селекции. А наши, чистопородные, для татарстанского покупателя будут стоить 2,5 тыс. рублей», – пояснил эксперт.

Татарская приспособлена к массовому медосбору и превосходит по медовой продуктивности пчел других пород Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Качество меда, производимого татарской пчелой, выше»

Говоря о достоинствах татарской пчелы, Алмаз Гамиров отметил, что она приспособлена к массовому медосбору и превосходит по медовой продуктивности пчел других пород.

«У них на протяжении многих лет выработалось понимание, что лето короткое и сезон медосбора очень сжатый, в отличие от южных регионов. Поэтому они максимально используют свои ресурсы, чтобы собрать как можно больше меда. За это и ценятся. И качество меда, производимого татарской пчелой, выше», – подчеркнул он.

Пчеловод Нияз Сабирзянов из Тюлячинского района согласился, что пчелы татарской популяции больше всего подходят для разведения в Татарстане. «Сейчас покупают южные породы пчел, но они в наших краях не особо приживаются. У нас длинный зимний период. Шесть-семь месяцев – это нелетный для пчел период. А татарские пчелы адаптировались под наш климат. Все говорят, что они злые, но это не совсем так. Вот на нашей семейной пасеке 30 таких пчелосемей. Мой отец более 40 лет занимается пчеловодством, и я продолжаю эту деятельность», – поделился он.

По информации Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана, полезные качества пчел татарского типа также заключаются в высокой плодовитости пчелиных маток. В организации сообщили, что такие пчелы эффективно опыляют энтомофильные сельскохозяйственные культуры (гречиху, рапс, горчицу, сурепицу и другие), повышая их урожайность на 30-65%.

Высокая восковая продуктивность пчелиных семей позволяет отстраивать и обновлять на пасеках до 45% сотов. А пониженная ройливость пчел породного типа «Татарский» повышает производительность труда пчеловодов и дает возможность использовать их на промышленных пасеках.

Более того, эти пчелы устойчивы к нозематозу, европейскому и американскому гнильцу, падевому токсикозу, что снижает затраты труда и материальных средств на их ветеринарное обслуживание.