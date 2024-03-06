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Экономика 6 марта 2024 15:38

В Татарстане за год прекратили работу 148 крестьянско-фермерских хозяйств

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В Татарстане в прошлом году появилось лишь 38 новых фермерских хозяйств, а 148 прекратили работу по различным причинам. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

«Больше всего прекративших деятельность в Рыбно-Слободском, Кукморском, Сармановском, Муслюмовском, Азнакаевском, Бавлинском, Агрызском, Арском, Альметьевском, Спасском районах», – рассказал глава Минсельхозпрода.

По словам министра, одна из причин – закончился срок действия условий полученного гранта. Он добавил, что необходимо детально проанализировать ситуацию, чтобы выяснить, почему закрываются хозяйства.

Подробнее о работе фермерских хозяйств в Татарстане и положенных им субсидиях читайте в материале «Зяббаров: “Пока не научимся перерабатывать, что производим, будем за копейки продавать”».

#фермерские хозяйства
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