В Татарстане за год поставили на учет 64 неблагополучные семьи с детьми

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Татарстане в прошлом году выявили 64 неблагополучные семьи с детьми и поставили их на учет. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова на заседании Комитета Госсовета республики по социальной политике.

«При поступлении информации о неблагополучии от граждан и по телефону 112 отрабатываем ситуации в межведомственном взаимодействии. Результатом работы стало раннее выявление таких семей с детьми», – рассказала детский омбудсмен.

Захарова добавила, что вопросы лишения и ограничения родительских прав, поступающие от одного из родителей или от близких родственников, в общей структуре обращений вышли на первое место.

«Увеличению выявленных семей, которым требуется межведомственная помощь, способствовала и более активная работа субъектов профилактики, которыми направлено на 10% больше сигнальных карт, чем годом ранее», – подчеркнула она.

Впервые самое большое количество сигнальных карт – 24,5% – поступило от системы здравоохранения, а не от правоохранительных органов, как было в предыдущие годы, уточнила детский омбудсмен.

«Мы проанализировали работу с семьями, находящимися в социально опасном положении, в 11 районах. Выяснилось, что есть такие проблемы, как недостаточное раннее выявление неблагополучия в семьях, продолжительное нахождение семей в социально опасном положении на патронаже при отсутствии прогресса в их реабилитации, недостаточная организация и контроль досуга, занятости детей в таких семьях», – заключила она.