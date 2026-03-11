Число обращений по информационной безопасности детей в РТ выросло на 21%

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане количество связанных с информационной безопасностью обращений к детскому омбудсмену в прошлом году увеличилось на 21%. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Всего в 2025 году количество обращений к нам сократилось на 10,5% и составило 1683. Тройка лидеров – вопросы семьи, образования и социальной защиты», – рассказала она.

После рассмотрения жалоб граждан на контроль взяты 334 обращения, решены положительно 228 вопросов, в остальных случаях было оказано содействие в восстановлении нарушенных прав и интересов ребенка, отметила Захарова.

«Наши приоритеты – обеспечение безопасного детства, профилактика семейного неблагополучия, защита детей в информационном пространстве и создание равных возможностей для развития всех детей независимо от их места проживания и социального статуса», – подчеркнула она.