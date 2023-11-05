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В Татарстане за год почти вдвое сократилось число безработных
На конец сентября 2023 года в Татарстане был зарегистрирован в органах службы занятости 6741 безработный. Это почти в два раза меньше, чем на аналогичный момент прошлого, 2022 года (12 227 человек). Это следует из данных Татарстанстата.
При этом по сравнению с концом августа численность зарегистрированных безработных в республике также сократилась — на 5,9%, или на 421 человека.
Среди регионов Приволжского федерального округа на конец сентября нетрудоустроенных было больше, чем в Татарстане, в таких субъектах Федерации, как Башкортостан (примерно 14,9 тыс.), Пермский край (8,7 тыс.), Самарская (8,3 тыс.), Оренбургская (7,5 тыс.), Нижегородская и Саратовская (по 6,8 тыс.) области. Всего же в Приволжье их насчитывалось около 84,2 тыс.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минтруд Татарстана назвал причины рекордно низкого за 15 лет уровня безработицы.
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