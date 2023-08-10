В Татарстане за год планируется обеспечить жильем 930 детей-сирот

В Татарстане количество предоставляемого жилья детям-сиротам по сравнению с 2019 годом увеличилось в три раза. В этом году планируется обеспечить жильем 930 человек. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина на секции республиканского августовского совещания педагогических работников.

«С каждым годом количество граждан, которые должны быть обеспечены жильем, растет. Только на 1 января этого года включено в список 3 840 человек от 14 лет и старше. Право на обеспечение жильем на текущую дату наступило у 1 546 человек. Чтобы снизить накопившуюся задолженность по жилым помещениям для детей-сирот, утверждена региональная дорожная карта до 2030 года», – рассказала спикер.

Асадуллина подчеркнула, что количество предоставляемого жилья ежегодно увеличивается. Так, например, в прошлом году квартиры получили 600 детей-сирот. А за период с 2013-го по 2022 год обеспечены жильем около 4 тыс. человек. Передано в собственность более 800 жилых помещений после истечения пятилетнего срока найма.

При этом, по словам замминистра, актуальным остается вопрос долгов по коммунальным платежам за жилье спецжилфонда. В связи с этим разработан проект постановления по оказанию помощи детям-сиротам в успешной социализации.

Кроме того, остаются вопросы по сохранности жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними. «Необходимо создать условия, в результате которых у детей будет возможность вернуться в закрепленное жилье. Всего сохранность обеспечена по 1 117 жилым помещениям», – отметила спикер.

Наиболее оперативно возникающие жилищные вопросы решаются в Арском, Альметьевском, Заинском, Кукморском, Нижнекамском, Нурлатском и Чистопольском районах, уточнила она.

Асадуллина добавила, что ежегодно количество детей, проживающих в замещающих семьях, уменьшается. Если в прошлом году их было 8 671, то в 2023-м – 8 485. Сейчас в республике числится 6 706 замещающих семей, а в 2022 году было 6 928.

«Одним из важных путей улучшения ситуации в сфере семейного устройства детей-сирот в замещающие семьи является подготовка и тщательный отбор потенциальных родителей, включающий психологическую диагностику. Сегодня в республике функционируют 10 школ приемных родителей, где ежегодно проходят подготовку 900 семейных пар», – заметила она.

Однако, по словам спикера, остается проблема возврата детей из замещающих семей или вторичного сиротства. В прошлом году в организации для детей-сирот были возвращены 74 ребенка, в 2023-м – 35.

«Чтобы минимизировать возвраты, своевременно оказывать помощь, органам опеки и попечительства дано поручение провести разъяснительную работу с замещающими родителями о необходимости заключения договора сопровождения семьи, но не во всех районах такая работа организована», – заявила она.

На данный момент в республике действуют 13 организаций для детей-сирот. Но, несмотря на созданные в них условия для проживания и воспитания, существует проблема самовольных уходов, констатировала спикер. В 2021 году зафиксировано 48 самовольных уходов детей, в 2022-м – 77, а за первое полугодие этого года – 51 случай.

«Мониторинг показывает, что значительная часть воспитанников, которые совершают самовольные уходы – это дети с повышенной склонностью к бродяжничеству, асоциальному поведению», – пояснила замминистра образования и науки.

В прошлом году 718 татарстанцев ограничили или лишили родительских прав, в том числе в 24 случаях из-за жестокого обращения с детьми.

В республике общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 9 257 человек, о чем сообщал «Татар-информ».