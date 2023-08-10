За три года в Татарстане количество детей-сирот снизилось на тысячу человек

В Татарстане зафиксировано снижение общей численности детей-сирот. За последние три года их количество сократилось почти на тысячу человек, или на 10%. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на секции республиканского августовского совещания педработников.

«Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 9 257 человек, это 1% от численности детского населения республики», – рассказал глава Минобрнауки.

На начало этого года в замещающих семьях проживает 8 671 ребенок – это 94% от общего количества детей-сирот. В приемных семьях воспитываются 2 093 ребенка, в опекунских семьях – 4 034 детей, в семьях усыновителей – 2 544 ребенка.

По словам министра, большую часть детей, 596 человек, передали под опеку, 147 детей стали жить в приемных семьях и 44 ребенка – усыновлены. «Кроме того, 128 детей в прошлом году были возвращены кровным родителям. За шесть месяцев текущего года 322 ребенка переданы в семьи граждан, 43 ребенка возвращены кровным родителям», – подчеркнул Хадиуллин.

В общей сложности только по Нижнекамскому и Чистопольскому районам, Кировскому району Казани в кровную семью возвратили 21 ребенка.

В Татарстане работают 13 учреждений для детей-сирот, в том числе восемь детских домов, две школы-интерната для детей с ОВЗ, два дома-интерната для граждан, имеющих психические нарушения, и дом ребенка. Всего в них воспитываются 458 детей.

В органах опеки и попечительства по защите прав несовершеннолетних в Татарстане трудится 154 человека, дефицит кадров составляет 3%. 149 работников решают вопросы защиты прав детей. «На каждого специалиста приходится 5 714 детей», – заметил глава Минобрнауки.