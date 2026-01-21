В Татарстане за год отремонтируют 55 школ и 18 детских садов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По республиканской и федеральной программам в этом году отремонтируют 55 школ в 25 районах Татарстана, Казани и Набережных Челнах, а также 18 детских садов в девяти районах и в Казани, 16 профессиональных образовательных организаций в шести районах и Набережных Челнах. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече с журналистами.

«В рамках федеральной программы из бюджета РФ будет выделено 1,8 млрд рублей на ремонт 36 школ республики. Ремонтируется учебный корпус Арского педагогического колледжа. Будет отремонтировано общежитие колледжа нефтехимии и нефтепереработки в Нижнекамске», – рассказал глава Минобрнауки.

Он уточнил, что из республиканского бюджета на ремонт школ и детских садов будет направлено 2,7 млрд рублей.

Кроме того, 1 млрд рублей выделят на ремонт 67 школьных пищеблоков. Такая же сумма пойдет на ремонт объектов профобразования – ресурсных центров и общежитий.