В Татарстане за год капитально отремонтируют детские лагеря на 1 млрд рублей

В Татарстане на капитальный ремонт и развитие детских оздоровительных лагерей в этом году направят 1 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«В Татарстане только по 2022 году приняты пять различных программ, направленных на усиление инфраструктуры для молодежи. На капремонт и реновацию молодежных центров в районах республики выделено 363 млн рублей, сети подростковых клубов – 100 млн рублей», – рассказал докладчик.

По словам Садыкова, уже четвертый год подряд в республике будет реализовываться программа по капитальному ремонту и строительству подъездов к детским лагерям от дорог общего пользования. За три года на эти работы было выделено 750 млн рублей, в этом году будет направлено 250 млн рублей.

«Отдельная программа по центрам психолого-педагогической помощи. В Татарстане пока только 15 объектов в этом направлении работают. Президентом РТ принято решение о том, что и эти объекты будут отремонтированы. Министерством разработана новая концептуальная идеология и архитектурный подход – так называемая гуманизация объектов для подростков, чтобы они туда без опаски могли обращаться. На ремонт направят 304 млн рублей», – подчеркнул первый заместитель министра по делам молодежи.