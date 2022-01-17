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Строительство
17 января 2022  19:47
Александр Хевронин

В Татарстане отремонтируют 15 центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи

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В Татарстане будет организован капитальный ремонт помещений 15 центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи, на что из бюджета республики выделено 304 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, десять центров, которые затронет ремонт, находятся в столице республики. Еще два расположены в Нижнекамске, по одному — в Лениногорске, Набережных Челнах и Альметьевске.

В рамках капремонта в зданиях помимо прочего поменяют отопительные и вентиляционные системы, а также водопровод и канализацию. Все работы планируется завершить до 1 декабря 2022 года.

 

#психологическая помощь #капитальный ремонт #Татарстан
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