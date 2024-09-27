В Татарстане за год добыто 35,2 млн тонн нефти – Минниханов

В прошлом году в Татарстане добыто 35,2 млн тонн нефти. Около 24 млн тонн нефтесырья было переработано. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«Основой экономики республики является нефтегазохимический комплекс. Лидер отрасли – компания “Татнефть” – продолжает активную работу по развитию своей научной базы, по инвестированию в перспективные направления, такие как биотехнологии, альтернативные источники энергии», – рассказал Раис РТ.

Минниханов добавил, что компания также создает условия для подготовки кадров. В частности, создана Высшая школа нефти, действуют проекты «Школьные биолаборатории», «Посланники Целей устойчивого развития Татнефти», а также реализуется собственная экологическая программа.

«Нефтеперерабатывающие предприятия продолжают реализацию проектов по вводу новых мощностей с применением новейшего отечественного оборудования и технологий», – подчеркнул он.

Так, на «ТАНЕКО» запланирован запуск в этом году второй установки гидрокрекинга мощностью 1,2 млн тонн в год.

Компания «СИБУР» на «Нижнекамскнефтехиме» выходит на стадию пусковых операций по проекту олефинового комплекса ЭП-600, который увеличит мощности производства этилена, бензола и пропилена практически в два раза.

Кроме того, реализует проект по производству гексена, который сейчас является импортным сырьем, а также по увеличению мощности производства на «Казаньоргсинтезе» полиэтилена высокой плотности на 20% – до 660 тыс. тонн в год.



Ведется также работа по созданию образовательно-производственного кластера химической отрасли в Нижнекамске. Начато строительство НИОКР-центра «СИБУРа» в Казани.

«Это придаст новый импульс к развитию кластера по переделу продукции нефтехимии. Хочу выразить слова благодарности компании “СИБУР” за реализацию проектов, направленных на развитие республики», – отметил Раис РТ.

По его словам, компания «Аммоний» приступает к реализации проекта «Аммоний 2.0» и расширяет продуктовую линейку. «Это хороший пример градообразующего предприятия, которое уделяет внимание подготовке квалифицированных кадров и вносит весомый вклад в развитие Менделеевска», – заключил руководитель республики.