В Татарстане за год число сделок на первичном рынке жилья выросло почти на 50%

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По итогам 2023 года в Татарстане почти на 50% выросло число сделок на первичном рынке жилья, на 24% — на вторичном. Таковы сведения республиканского Росреестра.

«Подведение итогов показало, что на татарстанском рынке недвижимости в 2023-м году наблюдался очень активный спрос как на первичное, так и вторичное жилье. Основным его драйвером стали различные действующие государственные программы, направленные на улучшение жилищных условий. Также в 2023-м году было построено рекордное количества жилья, о чем ранее сообщал региональный Минстрой», — пояснила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Так, в республике было зарегистрировано около 27 тыс. договоров участия в долевом строительстве — это на 48,8% больше, чем в 2022-м (около 18 тыс.).

На вторичном рынке недвижимости по республике зарегистрировано около 240 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи, в том числе в Казани — более 61 тыс. Рост по сравнению с 2022-м составил почти 24% и 26% соответственно.

Количество регистраций по видам объектов недвижимости договоров купли-продажи выглядит следующим образом: на квартиры – рост 34% (с 71 тыс. до 96 тыс.), нежилые помещения – на 20% (с 8,5 тыс. до 10,2 тыс.), на земельные участки – на 18% (с 96 тыс. до 113 тыс.), индивидуальные дома – на 13% (с 16,6 тыс. до 18,8 тыс.).

Ранее, на первом в этом году субботнем совещании в Доме Правительства РТ, которые проводит Раис РТ Рустам Минниханов, стало известно, что в республике в 2024 году строительной сферой будет охвачено 3 тыс. 365 объектов.