В Татарстане за две недели завершили капремонт 18 многоквартирных домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане за последние две недели завершили работы по капитальному ремонту 18 многоквартирных жилых домов. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Министр напомнил, что в этом году в программу капремонта многоквартирных домов включены 763 здания. Сейчас рабочие приводят в порядок 659 домов в 41 муниципальном образовании. «Выполнение строительно-монтажных-работ составляет 60%, сезонных видов работ — 57%», — уточнил он.

При этом, по словам главы Минстроя РТ, за две недели завершены работы по капремонту в 18 многоквартирных домах, которые находятся в Казани и Набережных Челнах, а также в Альметьевском, Алексеевском, Азнакаевском, Заинском, Муслюмовском, Нижнекамском и Ютазинском районах.

Марат Айзатуллин также обратил внимание глав муниципалитетов на то, что не позднее 1 августа в Фонд ЖКХ необходимо предоставить аукционную документацию для проведения торгов по будущей программе капремонта на 2025 год. «Это утвержденные технические задания, сметы на проектные работы, дефектные ведомости, а также решения о проведении капитального ремонта», — перечислил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане работы этого года по капремонту домов хотят завершить к 1 ноября.