Экономика 18 ноября 2025 09:02

В Татарстане за девять месяцев 2025 года собрано 1,2 трлн рублей налогов

За январь-сентябрь 2025 года налоговые поступления в Татарстане составили 1,2 трлн рублей. Об этом сказал руководитель Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин в интервью «Татар-информу».

«Ежегодно в течение последних четырех лет мы собирали в бюджет больше триллиона налоговых платежей. В 2024 году было мобилизовано 1,595 трлн рублей, за девять месяцев 2025 года – 1,2 трлн рублей», – сообщил Сафиуллин.

За девять месяцев 2025 года больше всего поступлений дала добыча нефти – 442,1 млрд рублей, что составляет около 40% всех налогов. Но из-за снижения мировых цен этот показатель упал по сравнению с тем же периодом 2024 года почти на 24%.

На втором месте – налог на добавленную стоимость (НДС). Его доля – около 27%, или 321 млрд рублей. Поступления по НДС выросли на 40% к прошлому году. Это связано с ростом объемов производства и продаж, а также с повышением цен на товары и услуги.

На третьем месте – налог на прибыль организаций (177 млрд рублей, или 14,7%). По сравнению с 2024 годом поступления выросли на 13,5%, главным образом из-за повышения ставки налога с 20% до 25% с 1 января 2025 года.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за тот же период составил 154 млрд рублей, или 12,8% от общей суммы. По сравнению с прошлым годом он вырос на 20,5% – этому способствовал рост зарплат, премий, числа рабочих мест и расширение прогрессивной шкалы ставок НДФЛ с начала 2025 года.

