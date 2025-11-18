Марат Сафиуллин: «Уже четыре года подряд собираем в бюджет более 1 трлн рублей налогов»

Налоговой службе России 21 ноября исполнится 35 лет. Руководитель Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин дал большое интервью «Татар-информу», в котором рассказал, как удалось улучшить собираемость налогов и сколько поступает в бюджет от республики, какие цифровые сервисы ФНС облегчили жизнь гражданам и бизнесу и в чем миссия ведомства.





Марат Сафиуллин: «Наша служба была создана в период масштабных реформ при переходе российской экономики от плановой к рыночной»

Фото: пресс-служба УФНС России по Республике Татарстан

ФНС даже в кризисные годы способствовала наполнению бюджетов всех уровней

Марат Адипович, ФНС в этом году отмечает юбилей. 35 лет назад в составе Минфина была создана налоговая инспекция, в том числе началось формирование регионального звена. По сути, был создан новый орган в новой стране. С какими вызовами столкнулась служба в первые годы после образования?

– Наша служба была создана в период масштабных реформ при переходе российской экономики от плановой к рыночной. Требовалась налоговая система, которая отвечала бы времени. Нужно было установить четкие права и обязанности со стороны государства и налогоплательщиков, объектов налогообложения, ставки и льготы, ответственность за нарушение законодательства. И такая система была создана.

Налоговые органы появились как на региональном, так и на муниципальном уровне и были созданы по большей части из сотрудников финансовых органов.

В самые сложные, кризисные времена налоговая служба добивалась неукоснительного соблюдения закона в сфере налогообложения. Стремилась сделать прозрачными и удобными процедуры расчета и уплаты налогов, увеличить их собираемость. Способствовала наполнению бюджетов всех уровней, а значит, обеспечивала возможность направить средства на развитие экономики, улучшение жизни людей, осуществление важнейших государственных проектов.

Сегодня ФНС – это не просто ведомство со строгими инспекторами, а настоящий технологический гигант, который в реальном времени видит финансовую жизнь страны. Такой уровень прозрачности и цифровизации меняет правила для бизнеса в России и во всем мире.

«Неоценимую помощь в работе мы получаем от Раиса Татарстана»

Какая специфика становления была именно в Татарстане?

– Оглядываясь назад и анализируя пройденный путь, могу с уверенностью сказать, что с самого начала наша работа строилась в тесном взаимодействии с республиканскими органами власти. Именно такое сотрудничество позволило наладить эффективное взаимодействие с налогоплательщиками, особенно с нашими крупнейшими бюджетообразующими организациями.

Неоценимую помощь в работе мы получаем от Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Он поддерживает все наши инициативы, направленные на пополнение бюджета и на экономию бюджетных средств.

Мы работаем с ФСБ и МВД России по Республике Татарстан, чтобы найти и пресечь деятельность площадок по незаконному формированию вычетов по НДС, проводим выездные налоговые проверки. При содействии Прокуратуры РТ ведем работу с должниками. Также мы плотно работаем со Следственным комитетом РФ по Татарстану, пресекая серые схемы бизнеса.

«В налоговых органах Татарстана трудятся представители 28 семейных династий»

Кого вы можете назвать в числе тех, кто внес большой вклад в развитие ФНС в Татарстане за эти годы? Есть ли кадровые династии в татарстанской налоговой службе?

– Мы добивались результатов благодаря усилиям подготовленной команды налоговых специалистов, которую возглавляли такие профессионалы, как Шамиль Сагитович Бадамшин, Ринат Шамильевич Хайров, Мидхат Рафкатович Шагиахметов. Ими был заложен прочный фундамент для стабильной и плодотворной работы ведомства.

За 35 лет у тех, кто стоял у истоков ее создания, выросли дети, внуки, и сейчас в налоговых органах трудятся представители 28 семейных династий. Чтобы дети больше узнали о профессии своих родителей, в налоговых органах республики ежегодно проводится «День без турникетов – Дети», сотрудники вместе с детьми в рамках акции «Сохрани лес» высаживают деревья в Высокогорском районе, участвуют в «Веселых стартах» в День защиты детей. Кроме того, на постоянной основе в школах, колледжах и вузах проводятся уроки налоговой культуры и грамотности «ЮНГа».

Как новые технологии и решения привели к сокращению должников по налогам более чем вдвое

Какие, на ваш взгляд, ключевые этапы развития налоговой службы в Татарстане? Какие были поворотные моменты для системы налогообложения в республике?

За последние десятилетия налоговая служба прошла масштабную трансформацию: расширились функции, повысился уровень цифровизации и изменилась сама концепция работы. Сегодня ФНС не только контролирует налоги, но и ведет государственные реестры, администрирует страховые взносы, осуществляет контроль за применением контрольно-кассовой техники и участвует в процедурах банкротства.

Принятие Налогового кодекса РФ в 1998 году стало ключевым этапом в развитии системы. Параллельно реформировалась и структура инспекций: от районных подразделений перешли к межрайонным, где работа строится по функциональному принципу.

ФНС полностью обновила IT-инфраструктуру, внедрив облачные технологии и элементы искусственного интеллекта. Это позволило налогоплательщикам получать услуги в любом регионе, а самой службе – работать в едином цифровом пространстве.

Контроль стал адресным: если раньше выездные проверки проводились у каждого третьего налогоплательщика, то теперь – менее чем у одного из тысячи. Основанием служит риск-ориентированная модель, доступная и самим налогоплательщикам для самодиагностики.

Революцию в работе ФНС произвело внедрение системы АСК НДС-2. Если коротко, то это инструмент, который видит всю экономику страны как на ладони. Она автоматически сопоставляет счета-фактуры, выявляет разрывы в цепочках поставок и позволяет обнаруживать нарушения за минуты. Это не только усилило контроль, но и повысило налоговую дисциплину бизнеса.

Онлайн-кассы обеспечили прозрачность экономики в режиме реального времени, что сократило теневой оборот и позволило использовать накопленные данные для анализа макроэкономики и принятия оперативных управленческих решений.

Глубинная детализация превратила ФНС из простого контролера в крупнейшего поставщика данных для других государственных ведомств.

В 2023 году внедрены единый налоговый счет и единый платеж. Благодаря этому бизнес и граждане могут оплачивать все налоги одной суммой. Это снизило количество ошибочных платежей в 30 раз, учет платежей в среднем происходит за 15 минут вместо трех-пяти дней, срок возврата переплат сократился в шесть раз, повысилась налоговая дисциплина, число должников снизилось более чем в два раза.

ФНС России сегодня не только контролирующий орган, но и современный сервис, ориентированный на удобство и доверие налогоплательщиков.

«Наша миссия – создавать условия для добровольной и самостоятельной уплаты налогов»

Как изменилась сама суть работы налоговой службы за эти годы?

– За 35 лет налоговые органы Татарстана прошли трудный, но успешный путь. Все это время мы вели кропотливую работу, направленную на то, чтобы каждый гражданин мог осознать простую истину: уплата налогов – это вклад в настоящее и будущее нас и наших детей.

Нам удалось преодолеть непонимание налогоплательщиков, и теперь многие из них готовы к партнерским отношениям с налоговыми органами. Сегодня наша основная задача – укрепить конкретными делами доверие к налоговой службе.

Тот факт, что разъяснительная работа и открытый диалог с налогоплательщиками имеют особое значение в деятельности налоговых органов, уже не требует доказательств. В этом направлении работы налоговые органы тесно сотрудничают со средствами массовой информации региона. Ежегодно мы проводим широкомасштабную информационно-разъяснительную кампанию с населением по своевременной уплате имущественных налогов, по своевременному декларированию доходов.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность агентству «Татар-информ» за активную совместную работу, сотрудничество в освещении наших информационных кампаний.

Внедрение цифровых технологий, новых налоговых режимов и электронных сервисов многократно упростило процедуры исчисления и уплаты налогов. Служба превратилась из почти закрытого ведомства с огромным количеством бумаги в современную технологичную структуру с ясными правилами работы.

Раньше нашей главной задачей было доначислять налоги, а сейчас наша миссия – создавать условия для добровольной и самостоятельной уплаты налогов. Даже если в результате проведенной нами контрольно-аналитической работы мы видим, что у налогоплательщика не все налоги исчислены верно, мы приглашаем его к себе, показываем, где выявлены слабые места, и предлагаем уточнить свои обязательства. Наш принцип не наказать, а помочь.

Сроки возврата НДФЛ сократились с 4 месяцев до 20 дней

Какие из достижений регионального управления вы считаете особенно значимыми?

– Мне, как и любому руководителю, важно, чтобы служба не просто работала, а добивалась значимых результатов. Поэтому могу с гордостью сказать, что на протяжении многих лет наше управление по многим направлениям лидирует не только в Приволжском округе, но и входит в десятку лидеров по стране. Это и поступления налогов в бюджеты всех уровней, и результаты контрольной работы, и внедрение электронных способов взаимодействия с налогоплательщиками.

Ежегодно в течение последних четырех лет мы собирали в бюджет больше триллиона налоговых платежей. В 2024 году было мобилизовано 1,595 трлн рублей, за девять месяцев 2025 года – 1,2 трлн рублей.

Уровень удовлетворенности граждан Республики Татарстан качеством предоставления госуслуг налоговыми органами – 99,99%.

Сегодня налоговая служба является крупнейшим оператором выдачи электронной подписи. Удостоверяющим центром России в Республике Татарстан выпущено свыше 317 тыс. сертификатов ключей электронной подписи (КЭП) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. КЭП, выданный налоговым органом, может использоваться при получении государственных услуг на портале Госуслуг, при работе с различными электронными площадками (тендеры, аукционы, закупки, торги по банкротству).

Служба значительно ускорилась и в работе с вычетами: как по НДС для бизнеса, так и по НДФЛ для граждан. В 59% НДС возмещается в первый месяц, во второй месяц возмещается еще 30%.

Налог на доходы физических лиц по имущественным и социальным вычетам возвращаем в среднем за 20 дней, раньше это было четыре месяца. Думаю, кто обращался за вычетами, это заметил. Сумма подтвержденного к возврату НДФЛ за девять месяцев 2025 года составила 14 млрд рублей.

«При участии Прокурора РТ Суяргулова в бюджет поступили налоги на 11,3 млрд рублей»

Татарстан традиционно входит в число регионов с высокой налоговой дисциплиной. Что помогает удерживать такие позиции?

– Мы адресно работаем с должниками по различным направлениям, в том числе через муниципальные органы власти и работодателей. Отдельное внимание уделяется работникам системообразующих организаций региона: с начала 2025 года 15 тыс. должников-сотрудников этих организаций погасили долг в сумме 50 млн рублей, работники 80 организаций полностью закрыли свои долги перед бюджетом.

Регулярно для удобства граждан обеспечиваем работу выездных мобильных офисов в торговых центрах, крупных организациях, МФЦ и центрах занятости населения. В результате дополнительно выданы платежные документы на погашение задолженности на сумму более 7 млн рублей.

Что касается должников из бизнес-сообщества, то здесь неоценимую помощь оказывает Правительство республики. В 2016 году создана Межведомственная комиссия (Штаб) по реализации мероприятий по сокращению задолженности по налогам под председательством заместителя Премьер-министра РТ Шамиля Хамитовича Гафарова. Ежемесячно под контролем Штаба отраслевые министерства рассматривают должников курируемой отрасли для выработки решений по выводу налогоплательщика из кризисной ситуации.

Пять лет назад было принято решение, что меры государственной поддержки получают только те, у кого отсутствует налоговая задолженность во все уровни бюджетов. Это касается и граждан.

Особую поддержку в работе с должниками оказывают органы прокуратуры. Благодаря такой системной работе за девять месяцев этого года проведено более 270 комиссий по урегулированию задолженности с приглашением почти 4 тысяч налогоплательщиков с совокупной налоговой задолженностью более 20 млрд рублей. По результатам такой работы с непосредственным участием прокурора республики Альберта Закиевича Суяргулова в бюджет поступило 11,3 млрд рублей.

«Служба много внимания уделяет вопросам справедливого налогообложения и обеспечения прозрачности своих действий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В приоритете – снижение издержек налогоплательщиков»

Какие направления сегодня являются приоритетными для УФНС по Татарстану?

– В Манифесте ФНС России указано, что приоритетом в работе является снижение издержек налогоплательщиков для выполнения налоговых обязанностей. И мы работаем в этом направлении.

Сегодня уже отменена обязанность по представлению организациями ряда налоговой отчетности – по земельному и транспортному налогу, эти налоги налоговые органы исчисляют сами и согласовывают с налогоплательщиками. По двум новым налоговым режимам – АвтоУСН и НПД – отчетность и вовсе не предусмотрена. Для граждан реализована возможность получения налоговых вычетов в упрощенном порядке без представления деклараций. Это направление будет развиваться и дальше.

Служба много внимания уделяет вопросам справедливого налогообложения и обеспечения прозрачности своих действий. Сейчас в личных кабинетах организаций и предпринимателей действует сервис оценки, который стал одним из наиболее полезных и востребованных инструментов.

Результаты оценки бизнеса по методике ФНС применяются при подтверждении надежности перед заказчиками и инвесторами. Сервис показывает слабые места в налоговой отчетности, ресурсном обеспечении и управлении персоналом. Исправив такие моменты, можно снизить риск претензий со стороны налоговой службы и контрагентов.

До недавнего времени инициировать формирование выписки из сервиса оценки могла только сама компания, заказчик мог получить такой документ, только обратившись к предполагаемому поставщику. С 1 января 2026 года выписку с результатами анализа смогут запрашивать заинтересованные юридические лица и ИП для проверки предполагаемого (или действующего) контрагента.

С начала года больше всего поступлений дала добыча нефти, но по сравнению с 2024 годом показатель упал

Как изменилась структура налоговых поступлений за последние годы?

– Структура налоговых поступлений меняется в зависимости от целого ряда факторов, среди которых изменение налогового законодательства, мировые цены на нефть, курс рубля к доллару, динамика заработной платы, ввод в действие новых производственных мощностей, а также повышение эффективности налогового администрирования.

За 9 месяцев 2025 года больше всего поступлений дала добыча нефти – 442,1 млрд рублей, что составляет 36,8% всех налогов. Однако из-за снижения мировых цен этот показатель упал по сравнению с тем же периодом 2024 года на 23,7%.

На втором месте – налог на добавленную стоимость (НДС). Его доля составила 26,7%, или 321 млрд рублей. Поступления по НДС выросли на 40% к прошлому году. Это связано с ростом объемов производства и продаж, а также с повышением цен на товары и услуги.

Далее идет налог на прибыль организаций – 176,9 млрд рублей, или 14,7% от всех поступлений. По сравнению с 2024 годом поступления выросли на 13,5%, главным образом из-за повышения ставки налога с 20% до 25% с 1 января 2025 года.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за тот же период составил 154 млрд рублей, или 12,8% от общей суммы. По сравнению с прошлым годом он вырос на 20,5% – этому способствовал рост зарплат, премий, числа рабочих мест и расширение прогрессивной шкалы ставок НДФЛ с начала 2025 года.

В большинстве отраслей налоговые доходы возросли

Какие тенденции вы видите в части объема сбора налогов в республике? Какие отрасли показывают рост, какие снижение?

– За девять месяцев 2025 года в большинстве отраслей налоговые доходы возросли к соответствующему периоду прошлого года. Так, в обрабатывающих производствах в целом они возросли на 20,6%, в энергетике – на 10,7%, в торговле – на 13,1%, в транспортировке – на 24,7%, в финансовой и страховой деятельности – на 33,4%, в области информации и связи – на 25%.

В то же время на 13,4% уменьшились поступления в добыче полезных ископаемых в связи со снижением мировых цен на нефть.

Какая часть собранных средств направляется в бюджет РФ, а какая остается в Татарстане? Какова доля Татарстана в общероссийских налоговых показателях?

– За девять месяцев этого года поступления в федеральный бюджет составили 65%, соответственно в консолидированный бюджет Республики Татарстан – 35%. Таким образом, Республика Татарстан является регионом-донором федерального бюджета.

По объемам налоговых поступлений Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе и шестое место в Российской Федерации.

«Мы с коллегами из ФСБ и МВД выявляем организаторов так называемых площадок по НДС – преступных сообществ, которые занимается и «бумажным НДС», и обналичиванием» Фото: © «Татар-информ»

Как в Татарстане борются с теневыми НДС-площадками

Как идет борьба с серыми схемами бизнеса?

– За последние годы компании, которые уклоняются от уплаты налогов, прибегают к услугам «профессионалов», так называемых площадок по НДС, а не технических однодневок, как раньше. Это своего рода профессиональное преступное сообщество, которое занимается и «бумажным НДС», и обналичиванием.

Мы научились с высокой долей вероятности оцифровывать признаки, указывающие на то, что перед нами не отдельно взятая «техническая» компания, а часть «площадки». Благодаря этому мы с коллегами из ФСБ и МВД выявляем организаторов «площадок».

Идентифицировано 13 площадок по незаконному формированию вычетов по НДС и обналичиванию денежных средств. Пресечена деятельность пяти площадок, две площадки закрылись сами. По остальным площадкам совместная с правоохранительными органами работа будет завершена в ближайшее время.

В приоритете – предупреждение налоговых нарушений. Для этого ФНС меняет подход к общению с налогоплательщиками, делает ставку на профилактику и аналитику, чтобы использование схем уклонения стало бессмысленным и рискованным.

Количество выездных проверок продолжает снижаться: служба делает упор на добровольную уплату налогов. Акцент сместился в сторону добровольной уплаты налогов, из-за чего сократились издержки на налоговое администрирование и в бюджет поступили дополнительные средства.

В этом году следователи Татарстана возбудили дела о неуплате налогов на 1,76 млрд рублей

У ФНС и Следственного комитета в Татарстане наладился тесный диалог. Этот опыт даже приводили в пример на федеральном уровне. Расскажите о результатах этой работы.

– Благодаря совместной работе удается выявлять и пресекать деятельность групп, которые проводят незаконные финансовые операции ради необоснованных налоговых выгод или нечестного преимущества на рынке. Это помогает бороться с теневой экономикой и не давать бизнесу использовать серые схемы.

За девять месяцев этого года в Следственное управление в отношении руководителей организаций и ИП направлено 43 материала по выездным налоговым проверкам на более чем 2 млрд рублей неуплаченных налогов, за аналогичный период 2024 года направлено 25 материалов на 2,6 млрд рублей.

В этом году следствие возбудило 31 уголовное дело на сумму неуплаченных налогов 1,76 млрд рублей, а за 9 месяцев 2024 года – 33 дела на 2,87 млрд рублей.

В 2025 году возмещен ущерб на 4,6 млрд рублей, а за аналогичный период 2024 года – 574 млн рублей.

«Ключевая задача – выработать такие условия, при которых серые схемы станут невыгодными»

Как идет борьба с серым рынком труда?

– Мы выявляем рисковые компании, которые привлекают к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование. Чаще к нелегальному труду прибегают малые и средние предприятия. За девять месяцев 2025 года удалось выявить более 2 тыс. таких предприятий.

В Татарстане работает горячая линия, на которую можно сообщить о фактах нелегальной занятости.

Мы приглашаем в налоговые органы тех налогоплательщиков, которые выплачивают заработную плату ниже, чем в среднем по отрасли в регионе, чтобы те дали пояснения.

В результате такой работы дополнительные поступления за девять месяцев 2025 года по НДФЛ составили 334 млн рублей, по страховым взносам – 543 млн рублей, свыше 2,3 тыс. налогоплательщиков увеличили зарплату работникам.

Сегодня мы имеем положительную динамику поступлений налога на доходы физических лиц – за девять месяцев текущего года поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Республики Татарстан выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с ростом заработной платы.

Борьба с серым трудоустройством часто воспринимается как административная задача – проверки. Но одного только административного регулирования недостаточно. Борьба с серым рынком труда включает в себя и экономические меры (повышение зарплат, налоговые льготы, продвижение культуры трудовых стандартов).

Ключевая задача – выработать такие условия, при которых существование подобных серых схем станет невозможным, невыгодным.

Сотрудничаете ли вы по данному вопросу с региональными и местными властями?

– Конечно, ведь НДФЛ является одним из бюджетообразующих в республике. В прошлом году в Татарстане создана Республиканская межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости. В ее составе – представители налоговых органов, Следственного комитета, инспекции по труду, федерации профсоюзов.

За девять месяцев 2025 года межведомственные рабочие группы, которые занимаются вопросами нелегальной занятости в районах республики, заслушали около 2,1 тысячи налогоплательщиков. В результате доначислено 71 млн рублей по НДФЛ и 119 млн рублей по страховым взносам. Свыше 1,1 тыс. человек официально устроились на работу у 168 работодателей.

Почти 2 млн татарстанцев имеют личные кабинеты налогоплательщиков

В цифровой трансформации ФНС России считается трендсеттером. Какие решения пилотировались в Татарстане и что показали эксперименты?

– В 2011 году мы тестировали сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволил гражданам получать весь спектр услуг налоговых органов, не выходя из дома. Сегодня востребованы личные кабинеты для всех категорий налогоплательщиков, включая самозанятых. Личные кабинеты имеют почти 1,9 млн татарстанцев, 73 тыс. организаций и 117 тыс. предпринимателей.

В 2019 году в республике был опробован новый налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход», с самым простым механизмом регистрации, низкими ставками и без необходимости применения кассы, что позволило спокойно и удобно легализовать доходы представителям микробизнеса.

Следующим шагом в 2022 году стала автоматизированная упрощенная система налогообложения (АвтоУСН) без отчетности и ведения учета, а также с освобождением от уплаты страховых взносов при сохранении всех социальных гарантий сотрудникам.

Успешная апробация этих режимов позволила распространить их на всю страну. Сегодня в республике более 420 тыс. официальных самозанятых, а на АвтоУСН уже перешли более 3,4 тыс. субъектов малого бизнеса.

С 2024 года по инициативе управления и при поддержке ФНС России был запущен специальный ресурс, который позволяет быстро и легко отслеживать и реализовывать имущество должников, – это маркетплейс «Витрина Имущества Банкротов» (ВИБ). Это сделано, чтобы имущество банкротов продавалось быстрее и выгоднее для погашения долгов перед кредиторами. В 2025 году к эксперименту присоединились все регионы Приволжского округа.

«Все вопросы, по которым налогоплательщик может обратиться в налоговую службу, оцифрованы»

Какие цифровые решения внедрены на сегодня в Татарстане? Какие сервисы пользуются наибольшим спросом у граждан?

– Хочу отметить, что сегодня более 96% налогоплательщиков предпочитают взаимодействовать с налоговыми органами в электронном виде, поскольку все вопросы, по которым налогоплательщик может обратиться в налоговую службу, оцифрованы. Более 70 интернет-сервисов на сайте Федеральной налоговой службы позволяют получать государственные услуги, не выходя из дома, в режиме 24 на 7. Наиболее востребованными являются получение сведений из государственных реестров, личные кабинеты, «Прозрачный бизнес», «Представление отчетности в электронном виде».

Сегодня уже 64% счетов-фактур между представителями бизнеса проходят в электронном виде. В перспективе – переход на полный электронный документооборот как между бизнесом и государством, так и между предпринимателями.

Планируется ли в ближайшее время внедрение новых цифровых решений?

– В настоящее время активно разрабатываются новая информационная платформа с использованием ИИ для анализа отчетности, контроля за бизнесом в реальном времени «Цифровой инспектор».

Насколько снизилась доля «бумажных» обращений и очных визитов?

– Безбумажные технологии взаимодействия в налоговой системе внедряются с 2002 года. Я помню, как мы в порядке эксперимента и тестирования системы привлекали к электронному представлению налоговой отчетности первых наиболее продвинутых налогоплательщиков.

Сейчас более 97% всей отчетности представляется в электронном виде. Благодаря сервисам нет необходимости посещать инспекцию для получения справок и документов, более 99% услуг оказывается в электронном виде. 90% обращений налогоплательщиков в рамках индивидуального информирования также направляются в электронном виде. Сейчас люди приходят в налоговую в основном для того, чтобы получить ключ электронной подписи (его продление можно сделать через личный кабинет) или подключиться к личному кабинету. Практически во всех налоговых органах внедрены системы управления очередью, а также реализована возможность онлайн-записи на прием. Среднее время ожидания в очереди составляет 2 минуты.

«Будущее службы – управлять рисками, а не доводить до работы с их последствиями»

Каким вы видите будущее налоговой службы в ближайшие пять-десять лет? Какие направления станут ключевыми в работе управления?

– Сегодня меняется всё, вплоть до смены экономической модели. Привычный мир с отдельными организациями и предпринимателями уходит в прошлое. На смену приходит платформенная экономика, где все больше функций выполняются сервисами или специализированными компаниями. В этой новой реальности меняется и роль налоговой службы.

ФНС видит свою миссию не в том, чтобы собирать декларации, а в том, чтобы на основе имеющихся данных самой формировать налоговые обязательства, освобождая от этого налогоплательщика. Повторюсь, часть такой работы уже проделана: отменены декларации по транспортному и земельному налогам для организаций, большинство налоговых вычетов физические лица могут получать в упрощенном бездекларационном виде, режимы АвтоУСН и НПД полностью освобождены от представления налоговой отчетности.

Успешно расширяется система налогового мониторинга, при которой налоговой инспектор видит всю хозяйственную жизнь организации и выдает мотивированное заключение об исчислении налогов. В такой ситуации отпадает сама надобность налоговой проверки в привычном ее понимании.

ФНС сегодня – это одна из сильнейших IT-компаний страны, которая быстро превращается из фискального органа в аналитический центр данных колоссального масштаба, основанный на широком применении современных информационных технологий, включая искусственный интеллект, технологии обработки и анализа Big Data, облачные технологии.

В будущем налоговая служба представляется мне как организация, использующая самые передовые технологии с исключением рутинных процессов, минимум ручного труда, при минимальных издержках максимальная результативность, клиентоцентричность.

Будущее службы – управлять рисками, а не доводить до работы с их последствиями, когда мы уже вынуждены включать инструменты налоговых проверок и доначислять налоги, контрольную функцию перевести в сервисную.

«Ответственность и преданность нашему делу способствуют укреплению доверия граждан и бизнеса к налоговой системе»

Что бы вы хотели пожелать своим коллегам к юбилею?

– XXI век требует высоких технологий и компетентного менеджмента, но все же главной ценностью Управления всегда были и остаются люди, так как именно человеческий капитал создает историю достижений.

С гордостью отмечу, что в налоговых органах республики трудятся высококвалифицированные специалисты, чья компетентность, ответственность и преданность делу способствуют укреплению доверия граждан и бизнеса к налоговой системе. Отдельная признательность ветеранам службы, заложившим основы для современных достижений.

В юбилейный день желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в профессиональной деятельности, мира и счастья вам и вашим близким! Пусть ваша работа, как и жизнь, наполняется гордостью за прошлое, энергией для настоящего и уверенностью в завтрашнем дне!

Берегите свой семейный очаг, сохраняйте в нем тепло, уют, мир и любовь, уважение друг к другу! Коллеги, благодарю вас за добросовестный труд!