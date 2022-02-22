В Татарстане за день выявлено почти 3 тыс. случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрирован 2951 новый случай коронавируса Covid-19 — это меньше, чем накануне (3159). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…>, из них госпитализировано — 219. Детей до 18 лет — 442 человека», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены во всех 45 муниципалитетах региона. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 1414 человек. В Набережных Челнах отмечено 249 случаев болезни.

Таким образом, по данным на 22 февраля 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 100 695 случаев заболевания. Выздоровели 65 459 жителей Татарстана, причем 3280 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 455 798 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 1674. Обеими дозами привиты 1 925 600 человек. Прошли ревакцинацию 238 652 жителя республики.