В Татарстане подтвердилось еще 3159 новых случаев Covid-19

За сутки в Татарстане выявлено 3159 новых случаев коронавируса. 359 пациентам меньше 18 лет, сообщает Минздрав республики.

«293 человека госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

Лидерами антирейтинга стали Казань, где за день заболели 1132 человека, Челны — 404, Нижнекамский район — 230. Более сотни пациентов зарегистрировано в Альметьевском (128), Зеленодольском (145) районах.

За время пандемии в Татарстане было зарегистрировано 97 744 пациента с Covid-19, из которых 62 179 выздоровели.

Первую вакцинацию прошли 2 454 124 татарстанца, полный курс — 1 915 680. Из них 236 336 привились повторно.