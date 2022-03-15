В Татарстане за день выявлено 574 случая коронавируса

За прошедший день Covid-19 заразились еще 574 жителя Татарстана, в том числе 145 детей. 58 человек госпитализированы, сообщает Минздрав РТ.

Новые случаи выявлены в 40 регионах республики. Больше всего пациентов зарегистрировано в Казани (156), Набережных Челнах (62) и Нижнекамском районе (37).

В общей сложности за время пандемии в Татарстане подтвердилось 131 724 случая инфекции. 112 216 человек выздоровели, в том числе 467 — за последние сутки.

Первую вакцинацию прошел 2 479 521 человек, полный курс — 1 925 897. Повторно привились 264 245 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике отменена обязательная вакцинация от Covid-19.