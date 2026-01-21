news_header_top
Происшествия 21 января 2026 14:28

В Татарстане за четыре дня ГАИ поймала 153 водителя, выехавших на встречную полосу

В Татарстане за четыре дня сотрудники Госавтоинспекции поймали 153 водителя, которые выехали на встречную полосу в нарушение правил дорожного движения. Нарушителей выявили в рамках профилактического мероприятия «Встречная полоса», которое продлится в республике до 31 января.

Инспекторы отмечают, что выезд на встречку часто становится причиной смертельных ДТП. В 2025 году в Татарстане произошло 54 ДТП из‑за выезда на встречную полосу. В этих авариях погибли 28 человек, еще 92 получили травмы.

В ведомстве также напоминают: за выезд на встречную полосу предусмотрены штраф 7500 рублей или лишение прав на срок до шести месяцев, а при повторном нарушении — лишение права управления на один год.

