В Татарстане за 6 млн создадут автоматизированную систему «Инвестиционная карта РТ»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создадут автоматизированную систему для инвесторов. Сервис поможет потенциальным инвесторам подобрать наиболее подходящую площадку для реализации своего проекта в республике, и, как ожидается, повысит привлекательность региона. Стоимость проекта — 5,986 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Так, на карте можно увидеть расположение той или иной инфраструктуры, площадок для реализации инвестпроектов. Кроме того, сервис будет предоставлять информацию о льготах, действующих в РТ, и помогать в поиске площадки благодаря встроенным фильтрам.

Система будет работать в связке с ЕСИА, Публичной кадастровой карой со сведениями из ЕГРН, Госинформсистемой обеспечения градостроительной деятельности, страницей Инвестиционной карты РТ на Инвестиционном портале республики и другими сервисами.

Заказчиком выступает Агентство инвестиционного развития РТ, выступающее от имени Республики Татарстан. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что Татарстан стал одним из пилотных 12 регионов, в которых реализовалась программа Региональный инвестиционный стандарт. В республике он был утвержден в конце 2021 года.

В рамках стандарта в Татарстане была разработана декларация, одной из составляющих которых наряду с инвестиционными правилами и инвестиционным комитетом стала инвестиционная карта. Сейчас увидеть ее можно на сайте Инвестиционного портала республики.