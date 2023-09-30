Минэкономики Татарстана: в республике налажен механизм взаимодействия с инвесторами

Динар Шакиров: «Для повышения эффективности взаимодействия участников инвестиционной деятельности в Республике Татарстан утвержден Инвестиционный меморандум на 2023-2025 годы»

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Татарстан на постоянной основе стимулирует инвестиционную активность

Динар Рафикович, по результатам 2022 года Татарстан среди регионов ПФО стал лидером по объему инвестиций в основной капитал, а среди субъектов Российской Федерации занял шестое место. Какой объем инвестиций был привлечен в экономику республики за первую половину 2023 года?

Объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2023 года в Республике Татарстан составил 386,4 млрд рублей, или 116,5% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2022 года. Республика продолжает на постоянной основе стимулировать инвестиционную активность.

Какие сферы и проекты сейчас в контуре внимания инвесторов? Во что они вкладываются? Приведите несколько ярких примеров.

Для повышения эффективности взаимодействия участников инвестиционной деятельности в Республике Татарстан утверждены Инвестиционный меморандум на 2023-2025 годы и перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2023 год, которые устанавливают основные приоритеты развития инвестиционной деятельности в нашем регионе.

Сферы проектов обширные – например, производство автомобилей: «Аурус», КАМАЗ, «Соллерс Алабуга». Модернизация и ввод новых производств в нефтехимии – ТАНЕКО и «Нижнекамскнефтехим». В химической отрасли – СИБУР, «Аммоний», «Казаньоргсинтез», «Нэфис Косметикс». IT-сфера – ICL, ИТ ИКС 5 Технологии, «Магнит», ИТ Лаб, Новые облачные технологии, Национальный центр информатизации, МТС Лаб. И это далеко не все крупномасштабные проекты, реализуемые в Республике Татарстан.

Сферы проектов обширные – например, производство автомобилей: «Аурус», КАМАЗ, «Соллерс Алабуга» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В республике успешно работает вся необходимая инфраструктура для инвесторов

Татарстан является одним из лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности. За счет чего республике на протяжении многих лет удается сохранять за собой первые позиции и, соответственно, привлекать инвесторов?

В республике успешно работает вся необходимая инфраструктура для инвесторов, это особые экономические зоны, территории опережающего развития, промпарки и технопарки, где к каждому проекту оказывают содействие и поддержку. В Татарстане действуют две особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», которые, по данным Минэкономразвития России, признаны самыми эффективными. На 1 июля 2023 года совокупная выручка резидентов за все время действия ОЭЗ в Татарстане превысила 1,1 трлн рублей. Общий объем инвестиций составил более 276 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест за все время подходит к отметке в 20 тысяч.

Кроме того, в республике функционируют пять территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, Зеленодольск, Чистополь. За шесть лет работы на их территории привлечено 129 резидентов, ими создано свыше 22 тысяч новых рабочих мест. Республика Татарстан занимает лидирующие позиции по количеству промышленных парков в России – 95. На их площадях ведут деятельность более 1,5 тысячи резидентов, которыми создано около 60 тысяч рабочих мест.

Они, как и ОЭЗ, позволяют привлекать новых инвесторов благодаря системе налоговых льгот, преференций и системе государственной поддержки. На указанных объектах (ОЭЗах, ТОРах, промпарках) работает порядка 100 тыс. человек, которые формируют более 13% отгруженной продукции всей республики.

Одним из инструментов поддержки реализации крупных инвестиционных проектов является механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который гарантирует для инвесторов прогнозируемые условия реализации проектов и ожидаемый результат через «стабилизационную оговорку», в зависимости от объема капиталовложений, предусмотренных в проект и его сферы.

В республике успешно работает вся необходимая инфраструктура для инвесторов, это особые экономические зоны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Региональный инвестиционный стандарт позволяет инвестору сэкономить время и ресурсы

Татарстан в числе первых внедрил региональный инвестиционный стандарт. Расскажите, что он собой представляет.

Республика Татарстан была выбрана в числе первых 12 пилотных регионов по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Региональный инвестиционный стандарт – система поддержки новых инвестиционных проектов в регионах Российской Федерации, включающая в себя создание инвестиционной декларации региона, агентства развития, инвестиционных комитетов, создание и запуск инвестиционной карты, внедрение свода инвестиционных правил. Работу в этом направлении ведет Министерство экономического развития России. Ответственным за проведение мониторинга и подтверждение внедрения Регионального инвестиционного стандарта в регионе уполномочено Министерство экономики Республики Татарстан.

Что дает региональный инвестиционный стандарт непосредственно инвестору? Какие возможности открывает?

Задача регинвестстандарта – сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Проще говоря, стандарт позволяет инвестору сэкономить время и ресурсы, минимизируя процесс подготовки и реализации инвестиционного проекта, а также сокращает административные барьеры. Механизм направлен на создание благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе.

Расскажите о всех элементах инвестиционного стандарта.

В региональный инвестиционный стандарт входят пять элементов: инвестиционная декларация, агентство инвестиционного развития, свод инвестиционных правил, инвестиционный комитет и инвестиционная карта.

Инвестиционная декларация предусматривает обязательства, которые на себя берет регион, чтобы реализовать инвестиционные проекты. Таким образом, права инвестора во время реализации инвестиционного проекта оказываются защищенными.

В республике действует Инвестиционный совет Республики Татарстан, в сферу вопросов которого входит работа с инвесторами. Председатель совета – Раис РТ Рустам Минниханов. Инвестиционный совет действует в целях формирования благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности.

Работу по внедрению стандарта важно вести в тесном взаимодействии с органами власти и действующими, потенциальными инвесторами. Именно для этого создано Агентство инвестиционного развития – следующий элемент регинвестстандарта, которое работает в режиме одного окна.

Для обеспечения доступа инвесторов к информации о распределении ресурсов в республике создана Инвестиционная карта Республики Татарстан (invest.tatarstan.ru/ru/map). Благодаря этому элементу регинвестстандарта инвесторы получают информацию о необходимой инфраструктуре, площадках, наличии преференциальных режимов (ТОР и ОЭЗ).

Для оптимизации сроков оказания услуг бизнесу органами власти действует свод инвестиционных правил. Этот элемент регинвестстандарта определяет правила по оформлению прав собственности на введенный в эксплуатацию объект, по получению земельного участка в аренду на торгах и без торгов, по подключению к сетям электро-, газо- тепло- и водоснабжения, по получению разрешения на строительство и т.д.

Все возникающие вопросы инвесторы могут вынести на рассмотрение инвестсовета

Куда обращаться инвестору, если он решил реализовать инвестпроект в Татарстане?

Инвестор может обратиться по любым вопросам на инвестпортал.

Как вы собираете обратную связь от инвесторов? Налажен ли механизм взаимодействия?

Да, механизм взаимодействия с инвесторами налажен. Через форму обратной связи на инвестпортале республики и в рамках обращений, поступающих в другие органы власти, отрабатываются интересующие инвесторов вопросы. Кроме того, все возникающие вопросы инвесторы могут вынести на рассмотрение инвестиционного совета.

Расскажите о работе и дальнейших планах республики по усилению инвестиционной привлекательности.

Этот вопрос был рассмотрен в том числе на заседании Правительства РТ и Координационного совета по реализации пилотного проекта «Эффективный регион». Было предложено подготовить законодательные инициативы на федеральный уровень, благодаря которым удастся устранить административные барьеры. В целом были озвучены условия, благодаря которым станет возможно улучшение инвестиционного климата. Доложено о реализации алгоритмов инвесторов: получении разрешения на строительство, вводе объектов в эксплуатацию, технологическом присоединении к сетям инженерной инфраструктуры; получении земельных участков на торгах и без торгов.

По итогам заседания утверждено соответствующее постановление Правительства Республики Татарстан (№1100 от 07.09.2023), исполнение мероприятий которого находится на контроле у всех отраслевых министерств и ведомств.