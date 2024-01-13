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В Татарстане за 2024 год жильем обеспечат 930 детей-сирот и 28 многодетных семей
В этом году в Татарстане 930 детей-сирот и 28 многодетных семей, воспитывающих не менее пяти детей, будут обеспечены жильем. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
Всего будут реализованы 4 программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Новоселье должны отметить также 84 молодые семьи и 6 граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев, сообщается на сайте Раиса РТ.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана провел Раис РТ Рустам Минниханов.
Ранее министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин сообщил, за десять лет (с 2013 по 2023 год) в Татарстане на жилье для детей-сирот потратили 6,7 млрд рублей.
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