Минсельхозпрод РТ: В 27 районах снижается численность коров

В 27 районах Татарстана наблюдается отрицательная динамика численности поголовья крупного рогатого скота. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на итоговом заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

«Поголовье является главным показателем стабильности и эффективности любого района и сельхозформирования. За 2023 год поголовье крупного рогатого скота в сельхозформированиях уменьшилось на 3%, или на 19 тыс. голов», — рассказал докладчик.

Зяббаров заметил, что за прошедшие годы в республике провели оздоровление стада, выбраковку низкопродуктивных коров. Кроме того, за последние три года была завезена 51 тыс. племенных нетелей. «Однако в республике есть хозяйства, которые целенаправленно сократили поголовье крупного рогатого скота», — подчеркнул спикер.

При этом, по его словам, несмотря на сложный год, удалось сохранить поголовье крупного рогатого скота в личных хозяйствах. «Это стало возможным благодаря большой господдержке из бюджета республики. В прошлом году она составила 500 млн рублей», — пояснил министр.

Численность поголовья увеличилась в частном секторе Нурлатского, Аксубаевского, Балтасинского, Актанышского, Алексеевского районов. Фермеры этих муниципалитетов построили мини-фермы, приобрели нетелей и первотелок. Всего в республике за прошлый год построено 195 мини-ферм на 821 корову.

Глава Минсельхозпрода отметил, что в фермерских хозяйствах поголовье сократилось на 4,5%. Основная причина — закрытие фермерских хозяйств в связи с истечением пятилетних обязательств. Рост поголовья произошел только в десяти районах, уточнил докладчик.

«Отрадно, что даже в финансово сложном 2023 году ввели в эксплуатацию 19 молочных комплексов более чем на 10,6 тыс. голов и получили федеральные субсидии в сумме 371 млн рублей. На разных стадиях реализации находятся еще 20 инвестпроектов более чем на 13 тыс. коров. Из них в текущем году будут введены 11 комплексов», — заключил он.