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В Татарстане за 192 млн рублей отремонтируют два архива и еще 32 районных учреждения
На капитальный ремонт 34 различных учреждений в районах Татарстана планируется направить свыше 192,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Привести в порядок предполагается в том числе здания и помещения девяти ветеринарных объединений (в Агрызском, Алькеевском, Арском, Атнинском, Бавлинском, Бугульминском, Елабужском, Кайбицком и Ютазинском районах), шести управлений сельского хозяйства и продовольствия (в Азнакаевском, Буинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Лаишевском и Сабинском районах), двух муниципальных архивов (в Альметьевске и Лаишеве).
Кроме того, запланирован ремонт административных зданий шести лесничеств, Агрызского, Билярского, Болгарского, Заинского, Мензелинского и Пригородного, а также Учебно-опытного Сабинского лесхоза.
Помимо этого, должны быть отремонтированы десять зданий (помещений) исполкомов (советов) сельских поселений. Речь идет о Староильдеряковском поселении Аксубаевского района, Аппаковском поселении Алькеевского района, Шушмабашском — Арского, Потапово-Тумбарлинском — Бавлинского, Черки-Гришинском — Буинского, Якинском — Мамадышского, Ижевское — Менделеевского, Большемашлякское — Рыбно-Слободского, Шикшинском — Сабинского и Урюмском поселении Тетюшского района.
Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Заявки принимаются до 5 февраля, подрядчика определят 7 февраля. От исполнителя потребуется сразу же приступить к работам и завершить их к 15 января следующего, 2025 года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на ремонт Дербышкинского детского дома-интерната и еще 26 социальных учреждений направят почти 131,5 млн рублей.
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