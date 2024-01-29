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На ремонт Дербышкинского детского дома-интерната и еще 26 учреждений направят 131,5 млн
На капитальный ремонт 27 социальных учреждений в Татарстане предполагается направить более 131,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Речь идет, в частности, о капремонте восьми домов-интернатов для престарелых и инвалидов — Азнакаевского, Алькеевского, Арского, Елабужского, Кайбицкого, Лениногорского, Нурлатского и Тукаевского, а также четырех домов-интернатов для граждан, имеющих психические расстройства, — Елабужского, Зеленодольского, Камско-Полянского и Ново-Чурилинского (последний находится в Арском районе).
Кроме того, планируется привести в порядок два реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями («Исток надежды» в Арске и «Доверие» в Зеленодольске), три центра реабилитации инвалидов («Изгелек» в Набережных Челнах, «Идель» в Зеленодольске и «Восхождение» в Казани), четыре комплексных центра социального обслуживания населения («Нежность» в Аксубаеве, «Наз» в селе Цивья Балтасинского района, «Радость» в Заинске и «Родник» в Тюлячах).
Помимо этого, должны быть отремонтированы два центра Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий («Перекресток» в Набережных Челнах и «Милосердие» в Казани), Дербышкинский детский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства, два социальный приюта для детей и подростков («Асылташ» в Набережных Челнах и «Балкыш» в Нижнекамске), а также Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат), находящийся в столице РТ.
Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Заявки принимаются до 5 февраля, исполнителя определят 7 февраля. От подрядчика потребуется сразу же приступить к работам и завершить их к 15 января следующего, 2025 года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани за 17 млн рублей отремонтируют одно из зданий Академии наук Татарстана.
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