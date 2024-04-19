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Экономика 19 апреля 2024 11:03

В Татарстане за 17 лет жилье получили более 18,6 тыс. обманутых дольщиков

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В Татарстане с 2007 по 2023 год введено в эксплуатацию 146 проблемных объектов, в которых жилье получили 18 664 дольщика. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин на 53-м заседании Госсовета РТ.

«Второй год подряд обеспечен рекордный уровень ввода жилья. В прошлом году введено более 3,4 млн кв. метров жилья. Наряду с этим решена проблема обманутых дольщиков», – рассказал глава Правительства РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2023 году Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 181 медработника.

#ввод жилья в татарстане #обманутые дольщики
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