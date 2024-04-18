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За 2023 год Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 181 медика
В 2023 году Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 181 медработника, что позволило выполнить одну из главных задач национального проекта «Здравоохранение» — обеспечить медицинские организаций квалифицированными кадрами. Об это пишет «Татарстан 24».
За 29 лет работа Госжилфонда в республике благоустроенное жилье получили 11 866 работников в сфере здравоохранения.
«Замечательная квартира, всё для жизни уже есть, можно заезжать и жить», — рассказала врач Елена Рачихина, переехавшая в Татарстан из соседней Республики Марий Эл.
Все квартиры в новостройке в ЖК «Мэхэббэт» сдаются с отделкой, установленной кухней и встроенной современной техникой.
Каждый год 125 медработникам в Татарстане оказывается грантовая поддержка от Правительства РТ на улучшение жилищных условий, размер каждого гранта составляет 800 тыс. рублей. Эти деньги можно направить на первоначальный взнос для приобретения квартир в домах от Госжилфонда. За 9 лет свои жилищные условия с помощью программы улучшили более тысячи медработника. В этом году планируется построить 56 домов на 3 299 квартир.
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