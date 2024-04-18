За 2023 год Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 181 медика

В 2023 году Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 181 медработника, что позволило выполнить одну из главных задач национального проекта «Здравоохранение» — обеспечить медицинские организаций квалифицированными кадрами. Об это пишет «Татарстан 24».

За 29 лет работа Госжилфонда в республике благоустроенное жилье получили 11 866 работников в сфере здравоохранения.

«Замечательная квартира, всё для жизни уже есть, можно заезжать и жить», — рассказала врач Елена Рачихина, переехавшая в Татарстан из соседней Республики Марий Эл.

Все квартиры в новостройке в ЖК «Мэхэббэт» сдаются с отделкой, установленной кухней и встроенной современной техникой.

Каждый год 125 медработникам в Татарстане оказывается грантовая поддержка от Правительства РТ на улучшение жилищных условий, размер каждого гранта составляет 800 тыс. рублей. Эти деньги можно направить на первоначальный взнос для приобретения квартир в домах от Госжилфонда. За 9 лет свои жилищные условия с помощью программы улучшили более тысячи медработника. В этом году планируется построить 56 домов на 3 299 квартир.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».