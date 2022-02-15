В Татарстане за 10 лет число многодетных семей выросло почти в два раза

Благодаря мерам соцподдержки за десять лет число многодетных семей в Татарстане выросло почти в два раза. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Системная поддержка семей с детьми позволила улучшить демографическую ситуацию в Татарстане. Если говорить о численности рождений, то мы не падаем по вторым и прирастаем по третьим и последующим детям. У нас растет число многодетных семей. Если в 2012 году в республике было 24,8 тыс. многодетных семей, то буквально чуть менее чем за 10 лет их число выросло почти в два раза. Сегодня в республике 40,5 тыс. многодетных семей. Не последняя роль при этом принадлежит выплатам в республике в пользу многодетных малообеспеченных семей», – сказала она.

Многодетные малообеспеченные семьи получают сертификаты на лекарства детям до трех лет в размере 10 тыс. рублей. При рождении ребенка им выдаются подарочные комплекты с детскими принадлежностями стоимостью около 9 тыс. рублей. Многодетные семьи с доходами ниже прожиточного минимума получают 100% компенсацию за детский сад. Ежемесячным пособием в размере разницы между прожиточным минимумом и доходом пользуются семьи, воспитывающие пять и более детей.

На итоговой пресс-конференции в декабре 2021 года Президент России Владимир Путин отметил, что поддержка многодетных семей в стране будет доработана в ближайшие полтора года. Она будет охватывать весь период от рождения ребенка до окончания школы.