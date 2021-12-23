Путин: Меры поддержки семей с детьми будут полностью доработаны в ближайшие полтора года

В ближайшие полтора года все меры социальной поддержки семей с детьми будут упорядочены и выстроены в окончательную цепочку, заявил Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

К главе государства обратилась журналистка телеканала «Спас» Вероника Иващенко с вопросом о повышении демографии и поддержке многодетных семей. Она обратила внимание на то, что это очень важная проблема для России — на сегодняшний день растет качество жизни, но рождаемость все еще остается невысокой.

Путин отметил, что в 2004-2006 годах рождаемость начала нарастать с изменением экономической ситуации и расширением горизонта планирования, однако, «поднять на ноги ребенка» в экономическом плане все еще доступно не всем.

Он напомнил, что в период пандемии коронавируса все действия Правительства России были нацелены на поддержку семей с детьми и эта работа будет продолжаться.

«Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время, на следующий год и через год выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки», — сказал глава государства.

Он объяснил, что, несмотря на то, что различные меры поддержки семей в России уже существуют и разрабатываются новые, наблюдается некоторый разрыв по возрасту детей, родителям которых полагаются социальные выплаты.

«Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет. И надеюсь, что это тоже сыграет свою положительную роль в поддержании процесса демографии», — заверил Президент.

Кроме того, отметил Путин, проблема демографии существует во всех постиндустриальных странах из-за существенных изменений в интересах и приоритетах в жизни людей, а особенно женщин детородного возраста. В частности, желание получить качественное полное образование, подняться по карьерной лестнице, улучшить свое материальное положение.

«Карьера, благосостояние — это важная вещь, но понимание того, что счастье и радость отцовства, материнства выше материального благополучия должно постепенно внедряться в сознание наших людей без всякого навязывания», — высказался Путин.

Президент подчеркнул, что с помощью деятелей искусства, средств массовой информации нужно «тонко и без навязывания» показывать людям, какое это счастье иметь детей и, конечно, поддерживать те семьи, которые приняли важное решение стать родителями.