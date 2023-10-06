В Татарстане хотят вдвое увеличить реализацию газомоторного топлива на заправках

Власти Татарстана рассчитывают за три года вдвое нарастить потребление компримированного природного газа (КПГ) в качестве топлива для автомобилей. Это следует из обновленной республиканской программы по развитию рынка газомоторного топлива.

Программа изначально была разработана до 2023 года, но теперь срок ее реализации продлен до 2026 года. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ размещен на портале правовой информации региона.

Ожидается, что в текущем году на заправках Татарстана будет продано 85 млн куб. метров метана. В 2026-м этот показатель должен увеличиться до 170 млн куб. метров. В свою очередь объем потребления сжиженного природного газа (СПГ) планируется нарастить с 9 тыс. тонн в 2023 году до 84,42 тыс. тонн в 2026-м.

Парк автомобилей, работающих на КПГ, за три года предполагается увеличить примерно в полтора раза — до 19 тыс. машин с нынешних чуть более 13 тыс.

По расчетам создателей программы, в течение трех лет организации РТ приобретут 1,5 тыс. авто, работающих на метане. За это же время 3,9 тыс. машин переоборудуют для использования КПГ коммерческие компании и частные лица и еще 900 — государственные и муниципальные органы.

Кроме того, в республике за три года должны приобрести 466 грузовых авто, работающих на сжиженном газе, а также переоборудовать для его использования 1690 грузовиков, 75 единиц различной техники (в рамках пилотного проекта по ремоторизации) и 17 единиц сельскохозяйственной техники.

Помимо этого, программа предусматривает строительство 21 автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) и девяти КриоАЗС, создание еще одного завода по сжижению газа в дополнение к двум уже существующим.

Благодаря реализации программы чиновники надеются добиться «снижения выбросов автотранспортными средствами вредных (загрязняющих) веществ на 5,4 тыс. тонн в год». В 2022 году объем выбросов равнялся 103,2 тыс. тонн.

Объем финансирования программы в 2024–2026 годах составит более 26 млрд 824 млн рублей, в том числе в рамках регионального проекта — свыше 10 млрд 77 млн. Затраты бюджета Татарстана будут равняться 43,3 млн рублей, федерального бюджета — 72,5 млн. Остальные средства привлекут из внебюджетных источников.

Сначала программу по развитию рынка газомоторного топлива предполагалось продлить только на два года. Общий объем финансирования должен был превысить 18 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».