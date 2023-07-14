На развитие рынка газомоторного топлива Татарстан направит более 18 млрд рублей

В Татарстане планируется продлить еще на два года программу развития рынка газомоторного топлива, которая изначально была разработана до 2023 года. Ее общий объем финансирования превысит 18 млрд рублей, следует из проекта постановления, разработанного Минпромторгом РТ.

В том числе, из бюджета республики на программу до 2025 года направят 1,4 млрд рублей, из федерального – 2,6 млрд рублей. Основная сумма – 14,2 млрд рублей – это средства из внебюджетных источников. Так, в будущем году планируется выделить 444 млн рублей, в 2025 году – 371,21 рублей.

Необходимые для выполнения программных мероприятий объемы финансовых ресурсов будут уточняться по мере возможности выделения средств, отмечается в документе.

Ожидается, что благодаря программе снижение выбросов автотранспортными средствами вредных веществ снизится на 22,71 тыс. тонн.

Предприятия республики приобретут 3 тыс. единиц транспорта на газомоторном топливе. Также в Татарстане построят 59 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, введут в эксплуатацию передвижной автомобильный газовый заправщик.

Кроме того, планируется перевести на использование газомоторного топлива не менее 9,8 тыс. автомобилей физических, юридических лиц и ИП.

Напомним, что также в Татарстане планируют увеличить финансирование программы по развитию инфраструктуры для электрокаров, продлив ее до 2026 года. Общий объем ее финансирования превысит 377,8 млн рублей.