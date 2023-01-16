В Татарстане хотят ужесточить требования по содержанию и выгулу домашних животных

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В Татарстане предлагают ввести дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу на территории республики. Проект постановления, разработанного Главным управлением ветеринарии Кабмина РТ, опубликован на сайте независимой антикоррупционной экспертизы.

В документе уточняется, что минимальное пространство для жизнедеятельности домашних животных в клетках, будках и вольерах должно определяться с учетом ранее установленных норм на одно животное. Так, кошке полагается не менее 80 квадратных сантиметров в изолированном отсеке и 50 квадратных сантиметров в клетке. Держать домашних животных в коммунальных квартирах или помещениях, занимаемыми несколькими семьями, можно будет только в том силучае, если все жильцы подпишут письменное согласие.

С принятием документа также нельзя будет организовывать пункты временной передержки и гостиницы для домашних животных в квартирах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также на территории жилых домов, садовых земельных участков и гаражных кооперативов.

Выгуливать собак документ позволит только в намордниках и на поводке, исключение – щенки не старше трех месяцев и собаки карликовых пород, в холке не более 25 сантиметров. Причем владельцы собак обязаны будут соблюдать режим тишины при их выгуле и дома по будним дням с 22.00 до 6.00, по выходным – с 23.00 до 6.00.

Пьяным жителям, а также детям до 14 лет выгуливать собак запретят. Гулять с питомцами запрещается на территориях медицинских, образовательных и физкультурно-спортивных организаций, на пляжах и т.д.

Напомним, ранее власти РТ утвердили порядок по защите жителей республики от бездомных животных.