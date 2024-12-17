В Татарстане хотят создать еще пять мобильных «Центров реабилитации на колесах»

В Татарстане планируют создать еще пять мобильных комплексов для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Первый «Центр реабилитации на колесах» разработан инженером-конструктором, руководителем центра АНО «Я смогу» Маратом Ильясовым. Об этом рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева на заседании организации.

«Этот комплекс создан на основе авторских тренажеров. Он необходим для людей с ОВЗ, но такую помощь будут получать и возвращающиеся с СВО раненые бойцы. Марат это сделал с учетом того, что сейчас особенно востребовано на местах, чтобы участники спецоперации могли получить доступную реабилитацию, находить в себя в мирной жизни», – отметила она.

Ранее с работой первого в России «Центра реабилитации на колесах» ознакомился Раис Татарстана Рустам Минниханов. Проект руководителю республики презентовал сам автор.

«Решение было принято там же, протокол подписан. Пример Марата оказался убедительным, интересным, и Раис РТ дал распоряжение о формировании еще пяти таких мобильных центров. Всего будет шесть машин. Одна из них будет транспортировать эти мобильные центры в муниципальные образования», – отметила Валеева.

Председатель Общественной палаты подчеркнула, что это хороший пример сотрудничества общества и власти.