В Татарстане хотят расширить полномочия Конституционного совета

В Татарстане хотят расширить сферу полномочий Конституционного совета. Предлагается наделить его полномочиями по проведению мониторинга нормативных правовых актов. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет РТ депутаты Юрий Камалтынов, Евгений Султанов и Альберт Хабибуллин. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«Объем работы Конституционного совета связан с наличием запроса либо обращения, то есть эффективность деятельности нового государственного органа напрямую зависит от активности субъектов обращения. Предлагаемое законопроектом новое полномочие будет формой реагирования на конституционно-правовые проблемы, в том числе затрагиваемые и в обращениях граждан», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В случае принятия законопроекта Конституционный совет сможет проводить мониторинг нормативных правовых актов республики и органов местного самоуправления муниципалитетов на их соответствие Конституции РТ. Предполагается, что информация о результатах мониторинга будет направляться в госорганы республики и муниципальные образования.

Кроме того, в заключении Конституционного совета может содержаться предложение о необходимости устранения пробела в правовом регулировании, а также рекомендация по совершенствованию правоприменительной практики. Такие заключения должны будут рассматривать должностные лица, принявшие нормативно-правовой акт.

Еще одно нововведение связано с тем, что должностное лицо в течение трех месяцев со дня получения заключения должно проинформировать Конституционный совет и Раиса Татарстана о результатах его рассмотрения.

Конституционный совет РТ – постоянно действующий государственный орган республики. Его деятельность направлена на укрепление конституционной законности.

Главное направление работы совета – проверка нормативно-правовых актов на соответствие Конституции РТ по запросам, обращениям граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также подготовка заключений по результатам проверки.

Конституционные (уставные) суды регионов России 1 января 2023 года были упразднены. В Татарстане вместо него был создан Конституционный совет.