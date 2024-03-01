Совет взамен суда: куда обращаться, если возникли вопросы по Конституции Татарстана

Ильгиз Гилазов: «Если человек посчитает, что примененный в отношении него нормативный правовой акт противоречит какой-либо норме Конституции Татарстана, то это будет предметом нашего рассмотрения»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Конституционный контроль должен быть, потому что потребность в этом есть»

Конституционный совет Татарстана был создан вместо упраздненного Конституционного суда республики. Он осуществляет свою деятельность для укрепления конституционной законности в регионе.

«Изменения, внесенные в Конституцию России в 2020 году, коснулись того, что конституционные (уставные) суды регионов с 1 января 2023 года были упразднены. При этом было предусмотрено, что субъекты РФ вправе принять решение о создании конституционных (уставных) советов при законодательных органах субъектов. Федеральный законодатель, предлагая такой вариант для субъектов РФ, видимо, исходил из того, что определенный конституционный контроль должен быть, потому что потребность в этом есть», – рассказал «Татар-информу» председатель Конституционного совета РТ Ильгиз Гилазов.

По его словам, Конституционный совет не входит в судебную систему. И в отличие от судов общей юрисдикции рассматривает принятые нормативные правовые акты республики и муниципальных органов на их соответствие Конституции РТ.

«Если человек посчитает, что примененный в отношении него нормативный правовой акт противоречит какой-либо норме Конституции Татарстана, то это будет предметом нашего рассмотрения. Люди ведь обращаются к властной структуре со своей проблемой. И часто это правовая проблема», – отметил Ильгиз Гилазов.

На сегодня в четырех российских регионах работают конституционные советы. В республиках Адыгея, Саха (Якутия), Башкортостан они созданы при законодательных собраниях. И только в Татарстане это самостоятельный постоянно действующий государственный орган, функционирующий не при Государственном Совете.

Конституционный совет Татарстана является юридическим лицом, имеет свою печать и бланки с изображением государственного герба республики.

Роман Гафаров: «Гражданин приходит к нам, мы рассматриваем заявление и разъясняем, действительно ли нарушаются его права в отношении тех норм, которые закреплены в Конституции, или нет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нормы нашего регламента не содержат каких-либо требований к заявителю»

Обратиться в Конституционный совет могут как отдельные граждане, так и различные организации, полагающие, что их конституционные права нарушены.

«Поступившие в Конституционный совет обращения граждан, содержащие требования, основанные на положениях Федерального закона “О порядке рассмотрения обращений граждан РФ”, рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные этим федеральным законом и утвержденным нами соответствующим Положением. Остальные обращения, подпадающие под действие закона “О Конституционном совете РТ”, рассматриваются в порядке и сроки, установленные Регламентом, и должны соответствовать его требованиям», – пояснил член Конституционного совета Роман Гафаров.

Например, гражданин столкнулся с ситуацией, когда госорган или должностное лицо отказали ему в удовлетворении какой-либо просьбы со ссылкой на норму республиканского закона. Но он не согласен, считает, что это положение закона противоречит Конституции РТ, ограничивает или нарушает его права, а также полагает, что в Конституции его права более защищены. «В этом случае он может обратиться к нам с соответствующим заявлением», – отметил спикер.

Он добавил, что в таком случае не нужно спешить обращаться в суд, поскольку уже до судебной процедуры гражданин может получить ответы на свои вопросы. «Нет необходимости нанимать судебного представителя, адвоката. Гражданин приходит к нам, мы рассматриваем заявление и разъясняем, действительно ли нарушаются его права в отношении тех норм, которые закреплены в Конституции, или нет. Организации также сталкиваются с такими ситуациями», – подчеркнул собеседник информагентства.

По его словам, разработчики Регламента постарались максимально упростить для заявителей процедуру обращения в Конституционный совет. Так, при подаче заявления госпошлину платить не придется, как в судах, нет жестких требований к самому заявителю. Более того, заявления можно направить посредством почтовой или электронной связи на официальный сайт совета. На сайте размещен образец формы обращения. Если же возникли какие-то трудности, то специалисты помогут заявителю составить заявление на личном приеме.

«Нормы нашего Регламента, в отличие от суда, не содержат каких-либо требований к представителю заявителя. Например, требование о наличии высшего юридического образования. Гражданин может прийти в Конституционный совет сам, с другом, родственником, с любым лицом, которому он доверяет представлять его интересы. При этом заявитель должен учитывать, что его представитель должен быть более осведомлен в вопросах правоотношений, с которыми он столкнулся», – заметил Роман Гафаров.

В отличие от судов сроки рассмотрения обращений в Конституционном совете меньше: максимальный – два месяца Фото: предоставлено Конституционным советом РТ

«Заседание больше похоже на обсуждение, чем на судебный процесс»

В отличие от судов сроки рассмотрения обращений в Конституционном совете меньше: максимальный – два месяца, рассказал Роман Гафаров.

«Сначала мы определяем, подпадает ли обращение под требования нашего Регламента либо нет. Если подпадает, мы рассматриваем. Если материал более сложный, требующий дополнительной информации: нужно что-то уточнить, запросить необходимые документы, получить правовое заключение, – то может потребоваться дополнительное время. Это подготовительный период. И потом может пройти еще месяц на рассмотрение. Но сроки максимально сжаты по сравнению с судебными», – уточнил он.

Заседания Конституционного совета по рассмотрению обращений проходят открыто, и любой гражданин или представители организаций могут прийти на него и поучаствовать.

«У нас также нет строгих требований к лицам, участвующим в заседании Конституционного совета. Само заседание больше похоже на обсуждение, чем на судебный процесс. Мы даем возможность всем участникам высказать свою позицию, представить дополнительные документы, задать вопросы, проанализировать ответы. И уже потом коллегиально принимаем решения», – отметил спикер.

Конституционный совет принимает решения в форме заключений и разъяснений. Они публикуются в газетах «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан», на официальном портале правовой информации РТ и на сайте совета.

Обратиться в Конституционный совет можно в первый и третий вторник каждого месяца с 14.00 до 16.00. На прием нужно предварительно записаться по телефону: (843) 598-32-98 (добавочный 5). При этом если вопрос не входит в компетенцию совета, заявителю объяснят, куда необходимо обратиться.

Обращение можно направить по почте: 420060 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, 66/33, а также по электронной почте konsovrt@tatar.ru либо через интернет-приемную официального сайта konsov.tatarstan.ru.

Эльмира Мустафина: «Поле деятельности Конституционного совета Татарстана – нормативные правовые акты республики и органов местного самоуправления» Фото: предоставлено Конституционным советом РТ

«За нами закреплено правовое просвещение»

Обращения могут быть связаны, например, со сферой жилищно-коммунальных услуг, здравоохранения, предоставления социальных льгот и гарантий, присвоения звания «Ветеран труда», рассказала член Конституционного совета Эльмира Мустафина.

«Было заседание, связанное с Законом “Об адресной социальной поддержке населения в РТ”, в части предоставления мер социальной поддержки только тем ветеранам труда, у которых пенсия не превышает 20 тыс. рублей. По этому вопросу нами принято заключение. Мы разъяснили, что это дополнительные к федеральным нормам меры социальной поддержки. И Татарстан, исходя из возможностей бюджета, сам устанавливает категории граждан – получателей таких мер», – сообщила она.

Признавая эту норму соответствующей Конституции РТ, Конституционный совет рекомендовал Госсовету РТ рассмотреть возможность изменения этой планки с учетом индексации пенсий.

«Пенсии ежегодно увеличиваются и у многих начали превышать 20 тыс. рублей. В этой связи граждане лишаются тех мер социальной поддержки, которые у них были, когда пенсия была до 20 тыс. рублей. И сегодня поступают звонки по этому вопросу», – заявила Эльмира Мустафина.

Татарстанцы могут обратиться в Конституционный совет за разъяснением норм Конституции РТ. «Также за нами закреплены полномочия по осуществлению научно-методического обеспечения развития конституционного законодательства, содействию правовому просвещению, формированию и развитию правовой культуры населения республики. Но мы ожидаем, что самыми востребованным из наших полномочий будет вынесение заключений о конституционности или неконституционности нормативных правовых актов органов государственной власти РТ и органов местного самоуправления муниципальных образований по обращениям граждан и организаций, полагающих, что их права нарушены указанными нормативными правовыми актами», – отметила спикер.

«Поле деятельности Конституционного совета Татарстана – нормативные правовые акты республики и органов местного самоуправления. Федеральные законы на соответствие Конституции России проверяет Конституционный суд РФ», – добавила она.

Татарстанцы могут обратиться в Конституционный совет за разъяснением норм Конституции РТ Фото: предоставлено Конституционным советом РТ

«Если никакой реакции не поступит, будем обращаться в правоохранительные органы»

Конституционный совет по запросам Главы (Раиса) РТ, Государственного Совета РТ, его Президиума и комитетов, депутатов Госсовета РТ, Кабинета Министров РТ, Уполномоченного по правам человека в РТ, Уполномоченного по правам ребенка в РТ, Уполномоченного при Главе (Раисе) РТ по защите прав предпринимателей, органов местного самоуправления муниципальных образований РТ выносит заключения о конституционности или неконституционности законов или их отдельных положений, нормативных правовых актов Главы (Раиса) РТ, Кабинета Министров РТ, иных органов исполнительной власти РТ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований РТ.

Кроме того, Конституционный совет выносит заключения по проектам законов РТ о принятии Конституции РТ, внесении изменений в Конституцию РТ. Конституционный совет по запросу Раиса РТ выражает мнение о соответствии Конституции РТ проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Республики Татарстан с субъектами РФ.

В других регионах России решения Конституционного совета носят рекомендательный характер. В республиканском законе «О Конституционном совете РТ» говорится, что заключение, по которому нормативный правовой акт признан не соответствующим Конституции РТ, должно быть обязательно рассмотрено издавшим его органом или должностным лицом. На это отводится не более трех месяцев после опубликования документа.

«Если в заключении мы пришли к выводу, что существует пробел в правовом регулировании, то такое заключение также обязательно для рассмотрения органом или должностным лицом для принятия соответствующих решений. Если никакой реакции не поступит, мы можем обратиться в правоохранительные органы. Не исключено, что в дальнейшем могут последовать акты прокурорского реагирования», – подчеркнула Эльмира Мустафина.

Объем работы Конституционного совета связан с наличием запроса либо обращения, то есть эффективность деятельности нового органа напрямую зависит от активности субъектов обращения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Совет не может самостоятельно выступать инициатором конституционного контроля

Осуществление конституционного нормоконтроля путем вынесения заключений по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, по обращениям граждан, организаций о проверке конституционности нормативных правовых актов является одним из главных направлений деятельности Конституционного совета.

Таким образом, объем работы Конституционного совета связан с наличием запроса либо обращения, то есть эффективность деятельности нового органа напрямую зависит от активности субъектов обращения.

В самостоятельном порядке Конституционный совет не может выступать инициатором осуществления конституционного контроля. Однако тот факт, что указанный орган не наделен полномочием по самостоятельному осуществлению конституционного контроля, не связанным с заявительным характером, во многом сужает возможности Конституционного совета и препятствует достижению поставленных перед данным органом целей.

Проблему в перспективе можно будет устранить путем расширения перечня полномочий Конституционного совета в части осуществления конституционного контроля нормативных правовых актов в самостоятельном порядке. Это будет выступать формой реагирования на конституционно-правовые проблемы, затрагиваемые в том числе и в обращениях граждан.

С момента своего создания Конституционный совет активно принимает участие в различных научно-практических мероприятиях Фото: предоставлено Конституционным советом РТ

«Нам многое предстоит сделать»

Конституционный совет заключил соглашения почти с 20 различными структурами, в том числе с Минюстом РТ, Торгово-промышленной палатой, бизнес-омбудсменом, Федерацией профсоюзов Татарстана, КФУ, региональным отделением Ассоциации юристов России, уполномоченными по правам человека, ребенка в РТ, филиалом Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РТ.

«Приемы граждан ведут много разных структур. Мы с ними заключаем соглашения о сотрудничестве, чтобы они могли ориентировать людей защищать свои права в нашей структуре. И, например, Уполномоченный по правам человека может сам выступить инициатором запроса в Конституционный совет. По конкретному делу может быть представителем гражданина или заинтересованным лицом», – заметил Ильгиз Гилазов.

Роман Гафаров добавил, что в законодательные собрания всех 89 регионов России был направлен текст закона о Конституционном совете Татарстана. На письмо откликнулись представители Донецкой Народной Республики. «Они выразили желание изучить наш опыт и при необходимости воспользоваться нашими наработками», – сообщил он.

С момента своего создания Конституционный совет активно принимает участие в различных научно-практических мероприятиях. На счету у членов совета выступления на Международной научно-практической конференции «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы», II Казанском международном юридическом форуме, XI Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции РФ, Всероссийской научно-практической конференции «30 лет Конституции Республики Башкортостан: правовой потенциал и новые приоритеты».

Члены совета посетили Башкортостан в рамках обмена опытом с коллегами из Конституционного совета Республики Башкортостан. А в январе этого года в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча с Председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным. На встрече обсуждались перспективы развития конституционных (уставных) советов субъектов РФ, их полномочия и правовой статус в системе региональных государственных органов.

Кроме того, Конституционный совет планирует изучать опыт аналогичных структур в других странах.

Мировой опыт деятельности конституционных советов показывает их отличительные особенности по сравнению с судебными органами: работа на опережение и предварительный контроль, – что, бесспорно, служит дополнительными гарантиями соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина.

«Мы находимся еще только в самом начале своего пути. Нам многое предстоит сделать. Но главное – заслужить доверие наших граждан!» – отметил Ильгиз Гилазов.