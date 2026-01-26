news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 января 2026 09:34

В Татарстане хотят перепрофилировать вышедшие из обращения здания в детские лагеря

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане планируют разработать программу перепрофилирования зданий и сооружений, вышедших из обращения, в детские лагеря. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«У нас есть поручение от Раиса Татарстана Рустама Минниханова перепрофилировать вышедшие из обращения здания и сооружения в детские лагеря», – заявил он.

В Татарстане есть множество подходящих объектов, добавил Кадыров, который до сентября 2025 года занимал пост министра земельных и имущественных отношений РТ.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».

читайте также
Азат Кадыров: «У каждого молодого человека в Татарстане есть хорошее светлое будущее»
Азат Кадыров: «У каждого молодого человека в Татарстане есть хорошее светлое будущее»
#азат кадыров #детский отдых
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе

Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе

25 января 2026
«Служил Родине – вернулся к любимой»: боец СВО зарегистрировал брак в Актанышском районе

«Служил Родине – вернулся к любимой»: боец СВО зарегистрировал брак в Актанышском районе

25 января 2026