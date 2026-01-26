В Татарстане хотят перепрофилировать вышедшие из обращения здания в детские лагеря

В Татарстане планируют разработать программу перепрофилирования зданий и сооружений, вышедших из обращения, в детские лагеря. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«У нас есть поручение от Раиса Татарстана Рустама Минниханова перепрофилировать вышедшие из обращения здания и сооружения в детские лагеря», – заявил он.

В Татарстане есть множество подходящих объектов, добавил Кадыров, который до сентября 2025 года занимал пост министра земельных и имущественных отношений РТ.

